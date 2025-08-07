Мирні переговори — який формат хоче Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що мирні переговори мають відбуватися у тристоронньому форматі. Там повинні бути присутні лідери України, США та Росії.

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні 7 серпня.

Реклама

Читайте також:

Якими мають бути мирні переговори

Зеленський наголосив, що цілком справедливо, аби Україна була учасницею мирних переговорів. Він наголосив, що війна Росії спрямована саме проти нашої держави та проти нашої незалежності, тому інакше бути не може.

"Тож формат зустрічей, зустрічей лідерів — це, зокрема, тристоронній формат. І ми про це вчора детально говорили з президентом Трампом — про кілька двосторонніх форматів, про тристоронній формат. Про всі можливості", — зазначив український лідер.

Він також подякував президенту США за відкритість до пошуку реальних рішень і наголосив, що в Україні впевнені, що цю війну можна завершити тривалим миром. Однак усі кроки мають бути виваженими — саме такими, які спрацюють.

Підсумки розмов зі світовими лідерами

Володимир Зеленський розповів, що сьогодні день багатий на розмови та консультації з нашими партнерами. Президент вже говорив з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентом Франції Еммануелем Макроном, очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, а також з директоркою МВФ та з прем'єром Албанії. Крім того, сьогодні з візитом до України прибула міністерка закордонних справ Румунії. Це був її перший візит після призначення на посаду.

"В усіх цих розмовах всі партнери розуміють, хто повинен зробити кроки до завершення цієї війни. Це російська війна, це агресія Росії, і саме Росія повинна піти на припинення вогню та на реальну дипломатію, яка може гарантувати мир", — підкреслив глава держави.

Зеленський зазначив, що Україну чітко підтримують, і він за це дуже вдячний усім партнерам. Також зазначається, що усіх обʼєднує розуміння того, що війна Росії проти України — це війна у Європі і проти Європи. Тому усі рішення, які будуть ухвалюватися, щоб закінчити війну і гарантувати безпеку для усієї Європи.

Президент України вважає, що голос Європи має впливати на процеси. І ми домовляємося з нашими європейськими лідерами щодо наших розмов та зустрічей, аби узгодити всі позиції.

Нагадаємо, раніше Трамп назвав нову умову для зустрічі з Путіним. Це можливо лише тоді, коли очільник Кремля погодиться на зустріч із Зеленським.

Водночас Путін назвав місце можливої зустрічі з Трампом. Це відбудеться на нейтральній території у третій країні.