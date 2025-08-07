Зеленський поговорив з Макроном 7 серпня — про що домовились

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 7 серпня провів телефону розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном. Глава української держави розповів своєму колезі деталі про дзвінок Дональду Трампу.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Розмова Зеленського і Макрона

Зеленський розповів, що під час дзвінка Макрону він дав йому українське бачення вчорашньої розмови з Дональдом Трампом і колегами в Європі. Водночас французький лідер поінформував про свої контакти з лідерами, зокрема, ті, які вже відбулися зранку і які ще плануються сьогодні.

"Координуємо наші позиції та однаково бачимо необхідність спільного європейського погляду на ключові для Європи безпекові питання. Від виваженості та дієвості кожного нашого кроку, Європи та Америки, залежить дуже багато — і зараз, і на майбутнє", — наголосив Президент України.

Крім того, він додав, що разом з Макроном вони погодилися, що робота на рівні радників і лідерів має бути результативною. Головна мета — реальне припинення вогню. За словами Володимира Зеленського, Україна готова на такий крок, але саме з Росії наразі немає чіткої публічної відповіді.

"Найближчий час має показати, якими будуть наслідки, якщо Росія й надалі затягуватиме війну та зриватиме конструктивні зусилля", — підкреслив глава держави.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський анонсував, що матиме сьогодні багато дзвінків. Так, український лідер провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Сторони обговорили повномасштабну війну в Україні.

Крім того, 6 серпня президент України поговорив з президентом США. Дональд Трамп зателефонував Зеленському одразу після візиту представника Америки Стівена Віткоффа до Москви.