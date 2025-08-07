Зеленский поговорил с Макроном 7 августа — о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 7 августа провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Глава украинского государства рассказал своему коллеге детали о звонке Дональду Трампу.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Разговор Зеленского и Макрона

Зеленский рассказал, что во время звонка Макрону он дал ему украинское видение вчерашнего разговора с Дональдом Трампом и коллегами в Европе. В то же время французский лидер проинформировал о своих контактах с лидерами, в частности, те, которые уже состоялись утром и которые еще планируются сегодня.

"Координируем наши позиции и одинаково видим необходимость общего европейского взгляда на ключевые для Европы вопросы безопасности. От взвешенности и действенности каждого нашего шага, Европы и Америки, зависит очень много — и сейчас, и на будущее", — подчеркнул Президент Украины.

Кроме того, он добавил, что вместе с Макроном они согласились, что работа на уровне советников и лидеров должна быть результативной. Главная цель — реальное прекращение огня. По словам Владимира Зеленского, Украина готова на такой шаг, но именно из России пока нет четкого публичного ответа.

"Ближайшее время должно показать, какими будут последствия, если Россия и в дальнейшем будет затягивать войну и срывать конструктивные усилия", — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский анонсировал, что будет сегодня много звонков. Так, украинский лидер провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Стороны обсудили полномасштабную войну в Украине.

Кроме того, 6 августа президент Украины поговорил с президентом США. Дональд Трамп позвонил Зеленскому сразу после визита представителя Америки Стивена Виткоффа в Москву.