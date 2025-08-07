Зеленський провів розмову з Мерцом — деталі

Президент України Володимир Зеленський і Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: ОПУ

У четвер, 7 серпня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Сторони обговорили повномасштабну війну в Україні.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Розмова Зеленського та Мерца 7 серпня — деталі

"Говорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Україна й Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром, і параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття.

Війна саме у Європі, і Україна — невід’ємна частина Європи, ми вже й у перемовинах щодо вступу у Євросоюз. Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів", — розповів президент.

А також додав, що під час розмови з канцлером вдалося скоординувати наші позиції з Німеччиною. Зеленський домовився ще переговорити з Фрідріхом.

"Безпекові радники сьогодні проведуть зустріч онлайн для узгодження наших спільних поглядів — Україна та вся Європа, Сполучені Штати", — зазначив лідер.

Крім того, він нагадав, що також учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні формати, один тристоронній.

"Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну. Дякую всім, хто допомагає", — наголосив Зеленський.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Нагадаємо, що раніше Зеленський анонсував низку важливих розмов з лідерами країн.

В середу, 6 серпня, Президент США Дональд Трамп зателефонував Зеленському одразу після візиту представника США Стівена Віткоффа до Москви.