Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский обсудил с Мерцом варианты окончания войны

Зеленский обсудил с Мерцом варианты окончания войны

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 14:17
Зеленский провел разговор с Мерцом — детали
Президент Украины Владимир Зеленский и Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: ОПУ

В четверг, 7 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Стороны обсудили полномасштабную войну в Украине.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Разговор Зеленского и Мерца 7 августа — детали

"Говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Украина и Германия одинаково видят необходимость как можно быстрее завершить войну достойным миром, и параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия.

Война именно в Европе, и Украина — неотъемлемая часть Европы, мы уже и в переговорах о вступлении в Евросоюз. Поэтому Европа должна быть участницей соответствующих процессов", — рассказал президент.

А также добавил, что во время разговора с канцлером удалось скоординировать наши позиции с Германией. Зеленский договорился еще переговорить с Фридрихом.

"Советники по безопасности сегодня проведут встречу онлайн для согласования наших общих взглядов — Украина и вся Европа, Соединенные Штаты", — отметил лидер.

Кроме того, он напомнил, что также вчера обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний.

"Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны. Время завершать войну. Спасибо всем, кто помогает", — подчеркнул Зеленский.

Зеленський
Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Напомним, что ранее Зеленский анонсировал ряд важных разговоров с лидерами стран.

В среду, 6 августа, Президент США Дональд Трамп позвонил Зеленскому сразу после визита представителя США Стивена Уиткоффа в Москву.

Владимир Зеленский Германия переговоры война в Украине Фридрих Мерц
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации