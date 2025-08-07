Зеленский провел разговор с Мерцом — детали

Зеленский обсудил с Мерцом варианты окончания войны
В четверг, 7 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Стороны обсудили полномасштабную войну в Украине.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Разговор Зеленского и Мерца 7 августа — детали
"Говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Украина и Германия одинаково видят необходимость как можно быстрее завершить войну достойным миром, и параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия.
Война именно в Европе, и Украина — неотъемлемая часть Европы, мы уже и в переговорах о вступлении в Евросоюз. Поэтому Европа должна быть участницей соответствующих процессов", — рассказал президент.
А также добавил, что во время разговора с канцлером удалось скоординировать наши позиции с Германией. Зеленский договорился еще переговорить с Фридрихом.
"Советники по безопасности сегодня проведут встречу онлайн для согласования наших общих взглядов — Украина и вся Европа, Соединенные Штаты", — отметил лидер.
Кроме того, он напомнил, что также вчера обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний.
"Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны. Время завершать войну. Спасибо всем, кто помогает", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, что ранее Зеленский анонсировал ряд важных разговоров с лидерами стран.
В среду, 6 августа, Президент США Дональд Трамп позвонил Зеленскому сразу после визита представителя США Стивена Уиткоффа в Москву.
