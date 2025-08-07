Зеленський анонсував низку розмов з лідерами країн

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У четвер, 7 серпня, Президент України Володимир Зеленський анонсував низку важливих розмов з лідерами країн. Зокрема, глава держави поспілкується з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це лідер України повідомив у Telegram.

"Сьогодні день багатьох дзвінків і контактів для реального просування на шляху до миру та гарантування незалежності України за будь-яких обставин", — повідомив президент.

А також додав, що заплановано кілька розмов, зокрема уже в графіку розмова з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Також глава держави буде на зв’язку з колегами з Франції та Італії. Відбудеться і комунікація на рівні радників з питань національної безпеки — Зеленський доручив провести сьогодні цей спеціальний формат.

"Вчора після нашої спільної розмови з Президентом Трампом та європейськими лідерами говорив окремо ще з Генсеком НАТО Рютте та Президентом Фінляндії Стуббом. Працюємо разом", — розповів президент.

Водночас він наголосив, що важливо обговорити ключові деталі. За його словами, пріоритети абсолютно чіткі:

Перше — припинення вбивств: "і саме Росія має піти на припинення вогню".

Друге — це формат для лідерів, щоб зустріч могла спрацювати на дійсно тривалий мир. "Ми в Україні не раз говорили, що пошук реальних рішень може стати дійсно результативним саме на рівні лідерів. Потрібно визначитись із часом для такого формату, з колом питань", — зауважив Зеленський.

Третє — довготривалість безпеки. На думку президента, це можливо разом зі Сполученими Штатами та з Європою.

"Україна ніколи не хотіла війни і працюватиме заради миру максимально продуктивно. Головне, щоб Росія, яка почала цю війну, дійсно робила кроки для припинення агресії. Світ має важелі тиску на агресора, світ має можливість перевіряти виконання обіцянок. Я вдячний усім, хто рішуче налаштований на достойне завершення війни", — резюмував Зеленський.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Нагадаємо, що в середу, 6 серпня, Президент США Дональд Трамп зателефонував Зеленському одразу після візиту представника США Стівена Віткоффа до Москви.

А у вівторок, 5 серпня, Володимир Зеленський поспілкувався з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Говорили, зокрема, про нову ініціативу НАТО й США щодо допомоги Україні.