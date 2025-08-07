Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Путь к миру — Зеленский проведет сегодня много звонков

Путь к миру — Зеленский проведет сегодня много звонков

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 10:21
Зеленский анонсировал ряд разговоров с лидерами стран
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В четверг, 7 августа, Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд важных разговоров с лидерами стран. В частности, глава государства пообщается с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Об этом лидер Украины сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Зеленский созвонится с рядом лидеров — о чем будут говорить

"Сегодня день многих звонков и контактов для реального продвижения на пути к миру и обеспечения независимости Украины при любых обстоятельствах", — сообщил президент.

А также добавил, что запланировано несколько разговоров, в частности уже в графике разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Также глава государства будет на связи с коллегами из Франции и Италии. Состоится также коммуникация на уровне советников по вопросам национальной безопасности — Зеленский поручил провести сегодня этот специальный формат.

"Вчера после нашего совместного разговора с Президентом Трампом и европейскими лидерами говорил отдельно еще с Генсеком НАТО Рютте и Президентом Финляндии Стуббом. Работаем вместе", — рассказал президент.

В то же время он подчеркнул, что важно обсудить ключевые детали. По его словам, приоритеты абсолютно четкие:

  • Первое — прекращение убийств: "и именно Россия должна пойти на прекращение огня".
  • Второе — это формат для лидеров, чтобы встреча могла сработать на действительно длительный мир. "Мы в Украине не раз говорили, что поиск реальных решений может стать действительно результативным именно на уровне лидеров. Нужно определиться со временем для такого формата, с кругом вопросов", — отметил Зеленский.
  • Третье — долговременность безопасности. По мнению президента, это возможно вместе с Соединенными Штатами и с Европой.

"Украина никогда не хотела войны и будет работать ради мира максимально продуктивно. Главное, чтобы Россия, которая начала эту войну, действительно делала шаги для прекращения агрессии. Мир имеет рычаги давления на агрессора, мир имеет возможность проверять выполнение обещаний. Я благодарен всем, кто решительно настроен на достойное завершение войны", — резюмировал Зеленский.

Зеленський
Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Напомним, что в среду, 6 августа, Президент США Дональд Трамп позвонил Зеленскому сразу после визита представителя США Стивена Уиткоффа в Москву.

А во вторник, 5 августа, Владимир Зеленский пообщался с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Говорили, в частности, о новой инициативе НАТО и США по помощи Украине.

Владимир Зеленский переговоры политики президент война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации