Зеленский анонсировал ряд разговоров с лидерами стран

В четверг, 7 августа, Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд важных разговоров с лидерами стран. В частности, глава государства пообщается с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

"Сегодня день многих звонков и контактов для реального продвижения на пути к миру и обеспечения независимости Украины при любых обстоятельствах", — сообщил президент.

А также добавил, что запланировано несколько разговоров, в частности уже в графике разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Также глава государства будет на связи с коллегами из Франции и Италии. Состоится также коммуникация на уровне советников по вопросам национальной безопасности — Зеленский поручил провести сегодня этот специальный формат.

"Вчера после нашего совместного разговора с Президентом Трампом и европейскими лидерами говорил отдельно еще с Генсеком НАТО Рютте и Президентом Финляндии Стуббом. Работаем вместе", — рассказал президент.

В то же время он подчеркнул, что важно обсудить ключевые детали. По его словам, приоритеты абсолютно четкие:

Первое — прекращение убийств: "и именно Россия должна пойти на прекращение огня".

Второе — это формат для лидеров, чтобы встреча могла сработать на действительно длительный мир. "Мы в Украине не раз говорили, что поиск реальных решений может стать действительно результативным именно на уровне лидеров. Нужно определиться со временем для такого формата, с кругом вопросов", — отметил Зеленский.

Третье — долговременность безопасности. По мнению президента, это возможно вместе с Соединенными Штатами и с Европой.

"Украина никогда не хотела войны и будет работать ради мира максимально продуктивно. Главное, чтобы Россия, которая начала эту войну, действительно делала шаги для прекращения агрессии. Мир имеет рычаги давления на агрессора, мир имеет возможность проверять выполнение обещаний. Я благодарен всем, кто решительно настроен на достойное завершение войны", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что в среду, 6 августа, Президент США Дональд Трамп позвонил Зеленскому сразу после визита представителя США Стивена Уиткоффа в Москву.

А во вторник, 5 августа, Владимир Зеленский пообщался с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Говорили, в частности, о новой инициативе НАТО и США по помощи Украине.