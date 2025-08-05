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Головна Новини дня Мільярд на зброю — Зеленський обговорив із Рютте нову ініціативу

Мільярд на зброю — Зеленський обговорив із Рютте нову ініціативу

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 20:13
Зброя США за гроші НАТО для України — Зеленський поговорив із Рютте
Президент України Володимир Зеленський. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у вівторок, 5 серпня. Говорили зокрема про нову ініціативу НАТО й США щодо допомоги Україні.

Про це повідомив Володимир Зеленський у соцмережі Х.

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Розмова Зеленського і Рютте

"Дуже хороша розмова з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. За два дні маємо вже понад мільярд доларів від наших європейських партнерів – членів НАТО на закупівлю американської зброї. Це свідчення того, що NSATU працює, а рішення Гаазького саміту Альянсу реалізується", — написав Зеленський у пості.

Також український лідер розповів генсеку НАТО про ситуацію в Харкові та інших містах, які потерпають від російських обстрілів. Крім того, Зеленський поінформував про ситуацію на фронті та потреби ЗСУ.

Своєю чергою Рютте розкрив подробиці роботи з країнами, що висловили бажання долучитися до ініціативи з купівлі зброї США для України. Також сторони торкнулися теми дипломатичної роботи з союзниками для посилення співпраці та підтримки України.

"Є хороші пропозиції. Будемо реалізовувати", — додав президент.

Зазначимо, що NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine) — Командування НАТО з підготовки та надання допомоги в галузі безпеки Україні — структура, створена 2024 року, яка координує навчання українських військових, передає Україні зброю та техніку, а також допомагає розвиватися ЗСУ, зокрема, досягнути сумісності з військовими силами НАТО.

Мільярд на зброю — Зеленський обговорив із Рютте нову ініціативу - фото 1
Пост президента Володимира Зеленського в Х. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Зеленський мав кілька розмов із партнерами в вівторок, 5 серпня. Так, він поговорив із Президентом США Дональдом Трампом. За словами українського лідера, ця розмова була "продуктивною".

Також президент поспілкувався з прем'єрами Хорватії та Греції. Ключовою темою було посилення оборонної допомоги Україні.

Додамо, що нещодавно міністр оборони Денис Шмигаль розповів детальніше про нову ініціативу США та НАТО — Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), яка має пришвидшити поставку зброї на фронт. До цієї ініціативи вже долучилися чотири країни НАТО, серед яких першими — Нідерланди.

Володимир Зеленський США НАТО зброя військова допомога Марк Рютте
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
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