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Главная Новости дня Миллиард на оружие — Зеленский обсудил с Рютте новую инициативу

Миллиард на оружие — Зеленский обсудил с Рютте новую инициативу

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 20:13
Оружие США за деньги НАТО для Украины — Зеленский поговорил с Рютте
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте во вторник, 5 августа. Говорили в частности о новой инициативе НАТО и США по помощи Украине.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в соцсети Х.

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"Очень хороший разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. За два дня имеем уже более миллиарда долларов от наших европейских партнеров — членов НАТО на закупку американского оружия. Это свидетельство того, что NSATU работает, а решение Гаагского саммита Альянса реализуется", — написал Зеленский в посте.

Также украинский лидер рассказал генсеку НАТО о ситуации в Харькове и других городах, которые страдают от российских обстрелов. Кроме того, Зеленский проинформировал о ситуации на фронте и потребности ВСУ.

В свою очередь Рютте раскрыл подробности работы со странами, которые выразили желание присоединиться к инициативе по покупке оружия США для Украины. Также стороны затронули тему дипломатической работы с союзниками для усиления сотрудничества и поддержки Украины.

"Есть хорошие предложения. Будем реализовывать", — добавил президент.

Отметим, что NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine) — Командование НАТО по подготовке и оказанию помощи в области безопасности Украине — структура, созданная в 2024 году, которая координирует обучение украинских военных, передает Украине оружие и технику, а также помогает развиваться ВСУ, в частности, достичь совместимости с военными силами НАТО.

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Пост президента Владимира Зеленского в Х. Фото: скриншот

Напомним, что Зеленский имел несколько разговоров с партнерами во вторник, 5 августа. Так, он поговорил с Президентом США Дональдом Трампом. По словам украинского лидера, этот разговор был "продуктивным".

Также президент пообщался с премьерами Хорватии и Греции. Ключевой темой было усиление оборонной помощи Украине.

Добавим, что недавно министр обороны Денис Шмыгаль рассказал подробнее о новой инициативе США и НАТО — Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая должна ускорить поставку оружия на фронт. К этой инициативе уже присоединились четыре страны НАТО, среди которых первыми — Нидерланды.

Владимир Зеленский США НАТО оружие военная помощь Марк Рютте
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
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