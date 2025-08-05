Скандинавські країни інвестують у постачання зброї США

Передача військової допомоги Україні. Ілюстративне фото: atlanticcouncil.org

Норвегія, Швеція та Данія долучаться до фінансування одного з перших пакетів військової допомоги Україні в рамках нової американської ініціативи, погодженої НАТО (Prioritised Ukraine Requirement List). Норвегія планує внести початковий внесок у розмірі 1,5 мільярда норвезьких крон для підтримки цієї ініціативи.

Про це повідомляють Міністерства оборони Данії та Норвегії.

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"Це важлива ініціатива НАТО та США. Вона сприяє швидкому отриманню українцями життєво важливого військового обладнання для самозахисту та зміцнює співпрацю між США та європейськими країнами в оборонній боротьбі України", — сказав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Ініціатива забезпечить швидке постачання Україні американської зброї та обладнання. Вона посилить українську протиповітряну оборону, зокрема додатковими ракетами для системи протиповітряної оборони Patriot.

"Цим внеском ми хочемо сприяти швидкому отриманню Україною необхідного обладнання, одночасно зміцнюючи співпрацю в рамках НАТО щодо оборони України та забезпечуючи мир на українських умовах", — наголосив міністр оборони Туре О. Сандвік.

Норвегія разом зі Швецією та Данією профінансує пакет військової допомоги загальною вартістю близько 5 мільярдів норвезьких крон. Раніше аналогічний пакет підтримки профінансували Нідерланди, а в майбутньому планується створення ще кількох таких пакетів. Для гарантування безпеки склад кожного пакету не розголошуватимуть, повідомили у уряді.

Згідно із зазначеними загальними сумами, найбільший внесок — понад 230 млн євро — зробить Швеція, Норвегія — близько 120 млн євро, а Данія — близько 80 млн євро.

Реакція України на військову допомогу

Президент України Володимир Зеленський повідомив про новий важливий крок у межах ініціативи з закупівлі американського озброєння.

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Зазначається, що реалізація цього рішення відбуватиметься під координацією НАТО у рамках списку пріоритетних потреб України (Prioritised Ukraine Requirement List). Президент подякував прем’єр-міністру Швеції Ульфу Крістерссону, прем’єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стере, прем’єрці Данії Метте Фредеріксен та генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за підтримку.

За словами Зеленського, ця ініціатива значно підсилить захист життя українців і стане потужним сигналом для інших країн НАТО. Вона демонструє єдність Америки та Європи у питанні безпеки та гарантує захист від російських агресивних дій.

Також на цю новину відреагував і міністр оборони України Денис Шмигаль.

Пост Шмигаля. Фото: скриншот

"Під час телефонної розмови з Міністром оборони Швеції Полом Йонсоном подякував його країні за приєднання до PURL.Швеція разом з Норвегією та Данією виділяють на ініціативу 486 мільйонів доларів", — написав він.

За його словами, цей інструмент, який реалізують США, Україна та країни НАТО, дозволяє країнам-членам Альянсу фінансувати постачання американського озброєння й технологій для України через добровільні внески.

Нагадаємо, що Денис Шмигаль повідомляв, що Сполучені Штати Америки та НАТО започатковують новий механізм підтримки України стосовно постачання зброї. Ініціатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) дозволить скоротити терміни доставки необхідного озброєння ЗСУ.

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