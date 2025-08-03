У США підтвердили підтримку України у прагненні до миру

Міньйон Г’юстон. Фото: U.S. State Department Foreign Press Center

Адміністрація Дональда Трампа прагне повного миру в Україні. Вона має намір і надалі підтримувати Київ у її зусиллях досягти закінчення війни.

Про це заявила заступниця речниці Державного департаменту США Міньйон Х'юстон в інтерв'ю естонському виданню Postimees.

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За її словами, Вашингтон поділяє прагнення України до всеохоплюючого припинення вогню, яке має зупинити атаки на цивільне населення та критично важливу інфраструктуру.

"Ця адміністрація прагне тривалого, міцного та стабільного миру в регіоні. Ми хочемо й надалі стояти пліч-о-пліч з Україною", — наголосила Х'юстон.

Заява пролунала на тлі постійних атак Росії по українських містах та об’єктах енергетичної інфраструктури, що викликає стурбованість міжнародної спільноти та нагальну потребу в дипломатичних зусиллях для припинення насильства.

Раніше повідомлялось, що, на думку посла США при НАТО Метью Вітакера, вже 8 серпня Дональд Трамп оголосить жорсткі санкції й тарифи проти Росії. Друзів і торгових партнерів у росіян не залишиться.

Також ми повідомляли, що американський лідер сумнівається, чи турбують санкції Володимира Путіна. На його думку, війна між Україною та РФ взагалі не мала починатися.