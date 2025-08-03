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У Держдепі США пообіцяли підтримувати Україну до досягнення миру

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 19:43
У США підтвердили підтримку України у прагненні до миру
Міньйон Г’юстон. Фото: U.S. State Department Foreign Press Center

Адміністрація Дональда Трампа прагне повного миру в Україні. Вона має намір і надалі підтримувати Київ у її зусиллях досягти закінчення війни.

Про це заявила заступниця речниці Державного департаменту США Міньйон Х'юстон в інтерв'ю естонському виданню Postimees. 

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У США підтвердили підтримку України у прагненні до миру

За її словами, Вашингтон поділяє прагнення України до всеохоплюючого припинення вогню, яке має зупинити атаки на цивільне населення та критично важливу інфраструктуру.

"Ця адміністрація прагне тривалого, міцного та стабільного миру в регіоні. Ми хочемо й надалі стояти пліч-о-пліч з Україною", — наголосила Х'юстон.

Заява пролунала на тлі постійних атак Росії по українських містах та об’єктах енергетичної інфраструктури, що викликає стурбованість міжнародної спільноти та нагальну потребу в дипломатичних зусиллях для припинення насильства.

Раніше повідомлялось, що, на думку посла США при НАТО Метью Вітакера, вже 8 серпня Дональд Трамп оголосить жорсткі санкції й тарифи проти Росії. Друзів і торгових партнерів у росіян не залишиться.

Також ми повідомляли, що американський лідер сумнівається, чи турбують санкції Володимира Путіна. На його думку, війна між Україною та РФ взагалі не мала починатися.

США військова допомога Україна війна в Україні Держдеп США
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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