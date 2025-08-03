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Главная Новости дня В Госдепе США пообещали поддерживать Украину до достижения мира

В Госдепе США пообещали поддерживать Украину до достижения мира

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 19:43
В США подтвердили поддержку Украины в стремлении к миру
Миньон Хьюстон. Фото: U.S. State Department Foreign Press Center

Администрация Дональда Трампа стремится к полному миру в Украине. Она намерена и в дальнейшем поддерживать Киев в ее усилиях достичь окончания войны.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Миньон Хьюстон в интервью эстонскому изданию Postimees.

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По ее словам, Вашингтон разделяет стремление Украины к всеобъемлющему прекращению огня, которое должно остановить атаки на гражданское население и критически важную инфраструктуру.

"Эта администрация стремится к длительному, прочному и стабильному миру в регионе. Мы хотим и в дальнейшем стоять бок о бок с Украиной", — подчеркнула Хьюстон.

Заявление прозвучало на фоне постоянных атак России по украинским городам и объектам энергетической инфраструктуры, что вызывает обеспокоенность международного сообщества и настоятельную потребность в дипломатических усилиях для прекращения насилия.

Ранее сообщалось, что, по мнению посла США при НАТО Мэтью Уитакера, уже 8 августа Дональд Трамп объявит жесткие санкции и тарифы против России. Друзей и торговых партнеров у россиян не останется.

Также мы сообщали, что американский лидер сомневается, беспокоят ли санкции Владимира Путина. По его мнению, война между Украиной и РФ вообще не должна была начинаться.

США военная помощь Украина война в Украине Госдеп США
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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