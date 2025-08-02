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Головна Новини дня Трамп оголосить жорсткі санкції РФ — подробиці від Вітакера

Трамп оголосить жорсткі санкції РФ — подробиці від Вітакера

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 00:23
Коли Дональд Трамп оголосить санкції проти Росії — відповідь Вітакера
Метт Вітакер. Фото: flickr.com

Уже 8 серпня президент США Дональд Трамп оголосить жорсткі санкції й тарифи проти Росії. Друзів і торгових партнерів у росіян не залишиться.

Про це в ефірі програми American Agenda на телеканалі Newsmax у п'ятницю, 1 серпня, заявив посол США при НАТО Метт Вітакер.

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Метт Вітакер зазначив, що Путіну потрібно продавати нафту — її купують Китай, Індія та Бразилія.

"Ці країни тепер зазнають досить серйозного впливу за те, що ведуть бізнес із Росією. І в Росії не буде жодних друзів. У неї не буде торговельних партнерів, і її здатність фінансувати цю війну завершиться — зрештою, що нам і потрібно..." — заявив посол США при НАТО.

Нагадаємо, 29 липня президент США Дональд  Трамп повідомив про старт десятиденного ультиматуму Росії. Відлік часу транслюється у прямому ефірі. Якщо рішення щодо завершення війни в України впродовж цього терміну не буде, на росіян чекатимуть жорсткі санкції.

Також ми повідомляли, що американський лідер сумнівається, чи турбують санкції Володимира Путіна. На його думку, війна між Україною та РФ взагалі не мала починатися.

санкції володимир путін Дональд Трамп війна в Україні Росія
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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