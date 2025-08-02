Когда Дональд Трамп объявит санкции против России — ответ Витакера

Мэтт Уитакер. Фото: flickr.com

Уже 8 августа президент США Дональд Трамп объявит жесткие санкции и тарифы против России. Друзей и торговых партнеров у россиян не останется.

Об этом в эфире программы American Agenda на телеканале Newsmax в пятницу, 1 августа, заявил посол США при НАТО Мэтт Уитакер.

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Мэтт Уитакер отметил, что Путину нужно продавать нефть — ее покупают Китай, Индия и Бразилия.

"Эти страны теперь испытывают достаточно серьезное влияние за то, что ведут бизнес с Россией. И у России не будет никаких друзей. У нее не будет торговых партнеров, и ее способность финансировать эту войну завершится — в конце концов, что нам и нужно..." — заявил посол США при НАТО.

Напомним, 29 июля президент США Дональд Трамп сообщил о старте десятидневного ультиматума России. Отсчет времени транслируется в прямом эфире. Если решения о завершении войны в Украине в течение этого срока не будет, россиян будут ждать жесткие санкции.

Также мы сообщали, что американский лидер сомневается, беспокоят ли санкции Владимира Путина. По его мнению, война между Украиной и РФ вообще не должна была начинаться.