США та НАТО розробили механізм швидкої військової підтримки України Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), заявив Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль. Фото: УНІАН

Сполучені Штати Америки та НАТО започатковують новий механізм підтримки України стосовно постачання зброї. Ініціатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) дозволить скоротити терміни доставки необхідного озброєння ЗСУ.

Про це у своєму Telegram повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

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Як працюватиме PURL

Основною метою цього механізму є посилення позицій України на полі бою та створення умов для досягнення справедливого і сталого миру. Ця ініціатива реалізується в рамках домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Країни-члени НАТО та партнери отримують можливість фінансувати постачання американського озброєння та технологій шляхом добровільних внесків.

Механізм PURL передбачає формування переліку необхідного обладнання та боєприпасів, сформованого на основі запитів України та підтвердженого Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR). Нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі.

НАТО координуватиме постачання в межах цього механізму, зокрема, використовуючи існуючі механізми НАТО (NATO Security Assistance and Training to Ukraine — NSATU).

Нідерланди вже взяли на себе фінансування першого пакета допомоги на суму 500 млн євро. Очікується, що поставки зброї відбудуться найближчим часом. Також очікуються нові важливі оголошення щодо цієї ініціативи.

Раніше повідомлялось, що в адміністрації Дональда Трампа заявили про прагнення повного миру в Україні. Білий дім має намір і надалі підтримувати Київ у її зусиллях досягти закінчення війни.

Також ми інформували, що, на думку посла США при НАТО Метью Вітакера, вже 8 серпня Дональд Трамп оголосить жорсткі санкції й тарифи проти Росії. Друзів і торгових партнерів у росіян не залишиться.