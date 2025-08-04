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Главная Новости дня Оружие от США и НАТО будет поступать быстрее — заявление Шмыгаля

Оружие от США и НАТО будет поступать быстрее — заявление Шмыгаля

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 23:40
США и НАТО разработали механизм быстрой военной поддержки Украины Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), заявил Шмыгаль
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Фото: УНИАН

Соединенные Штаты Америки и НАТО начинают новый механизм поддержки Украины относительно поставок оружия. Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) позволит сократить сроки доставки необходимого вооружения ВСУ.

Об этом в своем Telegram сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

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Как будет работать PURL

Основной целью этого механизма является усиление позиций Украины на поле боя и создание условий для достижения справедливого и устойчивого мира. Эта инициатива реализуется в рамках договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Страны-члены НАТО и партнеры получают возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий путем добровольных взносов.

Механизм PURL предусматривает формирование перечня необходимого оборудования и боеприпасов, сформированного на основе запросов Украины и подтвержденного Верховным главнокомандующим сил НАТО в Европе (SACEUR). Новые пакеты помощи будут объявляться на регулярной основе.

НАТО будет координировать поставки в рамках этого механизма, в частности, используя существующие механизмы НАТО (NATO Security Assistance and Training to Ukraine — NSATU).

Нидерланды уже взяли на себя финансирование первого пакета помощи на сумму 500 млн евро. Ожидается, что поставки оружия состоятся в ближайшее время. Также ожидаются новые важные объявления по этой инициативе.

Ранее сообщалось, что в администрации Дональда Трампа заявили о стремлении полного мира в Украине. Белый дом намерен и в дальнейшем поддерживать Киев в ее усилиях достичь окончания войны.

Также мы информировали, что, по мнению посла США при НАТО Мэтью Уитакера, уже 8 августа Дональд Трамп объявит жесткие санкции и тарифы против России. Друзей и торговых партнеров у россиян не останется.

Денис Шмыгаль США НАТО оружие военная помощь война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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