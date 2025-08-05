Скандинавские страны инвестируют в поставки оружия США

Передача военной помощи Украине. Иллюстративное фото: atlanticcouncil.org

Норвегия, Швеция и Дания присоединятся к финансированию одного из первых пакетов военной помощи Украине в рамках новой американской инициативы, согласованной НАТО (Prioritised Ukraine Requirement List). Норвегия планирует внести первоначальный взнос в размере 1,5 миллиарда норвежских крон для поддержки этой инициативы.

Об этом сообщают Министерства обороны Дании и Норвегии.

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"Это важная инициатива НАТО и США. Она способствует быстрому получению украинцами жизненно важного военного оборудования для самозащиты и укрепляет сотрудничество между США и европейскими странами в оборонной борьбе Украины", — сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Инициатива обеспечит быструю поставку Украине американского оружия и оборудования. Она усилит украинскую противовоздушную оборону, в частности дополнительными ракетами для системы противовоздушной обороны Patriot.

"Этим вкладом мы хотим способствовать быстрому получению Украиной необходимого оборудования, одновременно укрепляя сотрудничество в рамках НАТО по обороне Украины и обеспечивая мир на украинских условиях", — подчеркнул министр обороны Туре О. Сандвик.

Норвегия вместе со Швецией и Данией профинансирует пакет военной помощи общей стоимостью около 5 миллиардов норвежских крон. Ранее аналогичный пакет поддержки профинансировали Нидерланды, а в будущем планируется создание еще нескольких таких пакетов. Для обеспечения безопасности состав каждого пакета не будут разглашать, сообщили в правительстве.

Согласно указанным общим суммам, наибольший вклад — более 230 млн евро — сделает Швеция, Норвегия — около 120 млн евро, а Дания — около 80 млн евро.

Реакция Украины на военную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом важном шаге в рамках инициативы по закупке американского вооружения.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Отмечается, что реализация этого решения будет происходить под координацией НАТО в рамках списка приоритетных потребностей Украины (Prioritised Ukraine Requirement List). Президент поблагодарил премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, премьер-министра Норвегии Йонаса Гару Стере, премьера Дании Метте Фредериксен и генерального секретаря НАТО Марка Рютте за поддержку.

По словам Зеленского, эта инициатива значительно усилит защиту жизни украинцев и станет мощным сигналом для других стран НАТО. Она демонстрирует единство Америки и Европы в вопросе безопасности и гарантирует защиту от российских агрессивных действий.

Также на эту новость отреагировал и министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

"Во время телефонного разговора с министром обороны Швеции Полом Йонсоном поблагодарил его страну за присоединение к PURL. Швеция вместе с Норвегией и Данией выделяют на инициативу 486 миллионов долларов", — написал он.

По его словам, этот инструмент, который реализуют США, Украина и страны НАТО, позволяет странам-членам Альянса финансировать поставки американского вооружения и технологий для Украины через добровольные взносы.

Ранее сообщалось, что в администрации Дональда Трампа заявили о стремлении полного мира в Украине. Белый дом намерен и в дальнейшем поддерживать Киев в ее усилиях достичь окончания войны.

Также мы информировали, что, по мнению посла США при НАТО Мэтью Уитакера, уже 8 августа Дональд Трамп объявит жесткие санкции и тарифы против России. Друзей и торговых партнеров у россиян не останется.