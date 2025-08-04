ЗСУ отримають комплектуючі для Patriot від Нідерландів

ЗРК Patriot. Фото: ОП

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про надання Україні нового пакета військової підтримки. До нього увійдуть ракети та елементи для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це Рубен Брекельманс написав у соцмережі X.

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Пост Рубена Брекельманса. Фото: скриншот

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"Україні зараз потрібно більше протиповітряної оборони та боєприпасів. Як перший союзник НАТО, Нідерланди поставлять пакет американських систем озброєння на суму 500 мільйонів євро (деталі та ракети до Patriot). Це допомагає Україні захищати себе та решту Європи від російської агресії", — йдеться в повідомленні.

Деталі та терміни постачання Брекельманс не уточнив. Раніше Нідерланди вже підтверджували готовність долучитися до співфінансування передачі додаткових батарей Patriot.

Реакція НАТО на пакет допомоги від Нідерландів

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив підтримку ініціативі Нідерландів, які першими профінансували пакет американського військового обладнання для України в межах програми Priority Ukraine Requirements List. Це нова ініціатива країн НАТО, України та США, яка має на меті постачати американську зброю зі списку першочергових потреб України.

Пост Марка Рютте. Фото: скриншот

У своєму дописі на платформі X Рютте зазначив, що радий бачити лідерську позицію Нідерландів у цьому питанні та подякував союзникам, які вже надали Україні необхідне обладнання для захисту від російської агресії. Також він висловив очікування, що найближчим часом до ініціативи долучаться й інші країни-члени Альянсу.

Зеленський подякував за допомогу

Президент України Володимир Зеленський повідомив про новий суттєвий крок у зміцненні повітряної оборони України — Нідерланди виділяють 500 мільйонів євро на закупівлю американської зброї, зокрема ракет до систем "Patriot".

Про це глава держави написав після розмови з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. За словами Зеленського, це перший подібний крок серед країн НАТО, і він надзвичайно важливий у період, коли Росія намагається масштабувати свої ракетні удари по Україні.

Пост Зеленського. Фото: скриншот

"Україна, а отже, і вся Європа отримає більше захисту від російського терору. Це точно допоможе захистити життя наших людей", — наголосив президент.

Зеленський також зазначив, що це рішення стало одним із практичних результатів саміту НАТО, який нещодавно відбувся в Гаазі. Президент подякував Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за рішучу підтримку України, а прем’єр-міністру Схоофу — за готовність активно сприяти посиленню української оборони.

"Чекаємо на візит прем’єр-міністра Нідерландів до України", — додав Зеленський.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що Україна отримає ще дві системи ППО Patriot від Німеччини після досягнення угоди зі Сполученими Штатами Америки.

Крім того,Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову, міністру оборони Денису Шмигалю та раднику з питань стратегії Олександру Камишіну підготувати контракти на закупівлю безпілотників.