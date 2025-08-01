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Головна Новини дня Україна отримає дві системи ППО Patriot — яка країна їх надасть

Україна отримає дві системи ППО Patriot — яка країна їх надасть

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 13:39
Україна отримає додаткові системи ППО Patriot — яка кількість
Президент України Володимир Зеленський біля системи ППО Patriot. Фото: Jens Buttner/Pool via REUTERS

Україна отримає ще дві системи протиповітряної оборони Patriot. Відомо, що їх надасть Німеччина після досягнення угоди зі Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомляє Reuters у пʼятницю, 1 серпня.

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"Німеччина може спочатку надати Україні пускові установки, а потім додаткові компоненти системи Patriot", — зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Відомо, що спершу Бундесвер передасть Україні додаткові пускові установки Patriot — це відбудеться вже найближчими днями. Решту складових системи планують доправити протягом наступних двох-трьох місяців.

Водночас США передадуть Німеччині нові системи Patriot у прискореному порядку.

Нагадаємо, у Сенаті США презентували законопроєкт про допомогу Україні в розмірі 54,6 млрд доларів.

Раніше стало відомо, що Німеччина передасть Україні додаткові системи ППО IRIS-T, які здатні перехоплювати балістику.

США Німеччина військова допомога Україна ППО Patriot
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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