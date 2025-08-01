Украина получит дополнительные системы ПВО Patriot — какое количество

Украина получит системы ПВО Patriot — какая страна их передаст
Украина получит еще две системы противовоздушной обороны Patriot. Известно, что их предоставит Германия после достижения соглашения с Соединенными Штатами Америки.
Об этом сообщает Reuters в пятницу, 1 августа.
Patriot для Украины
"Германия может сначала предоставить Украине пусковые установки, а затем дополнительные компоненты системы Patriot", — отметил министр обороны Германии Борис Писториус.
Известно, что сначала Бундесвер передаст Украине дополнительные пусковые установки Patriot — это произойдет уже в ближайшие дни. Остальные составляющие системы планируют доставить в течение следующих двух-трех месяцев.
В то же время США передадут Германии новые системы Patriot в ускоренном порядке.
Напомним, в Сенате США презентовали законопроект о помощи Украине в размере 54,6 млрд долларов.
Ранее стало известно, что Германия передаст Украине дополнительные системы ПВО IRIS-T, которые способны перехватывать баллистику.
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