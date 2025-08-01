Украина получит дополнительные системы ПВО Patriot — какое количество

Президент Украины Владимир Зеленский возле системы ПВО Patriot. Фото: Jens Buttner/Pool via REUTERS

Украина получит еще две системы противовоздушной обороны Patriot. Известно, что их предоставит Германия после достижения соглашения с Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщает Reuters в пятницу, 1 августа.

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"Германия может сначала предоставить Украине пусковые установки, а затем дополнительные компоненты системы Patriot", — отметил министр обороны Германии Борис Писториус.

Известно, что сначала Бундесвер передаст Украине дополнительные пусковые установки Patriot — это произойдет уже в ближайшие дни. Остальные составляющие системы планируют доставить в течение следующих двух-трех месяцев.

В то же время США передадут Германии новые системы Patriot в ускоренном порядке.

Напомним, в Сенате США презентовали законопроект о помощи Украине в размере 54,6 млрд долларов.

Ранее стало известно, что Германия передаст Украине дополнительные системы ПВО IRIS-T, которые способны перехватывать баллистику.