Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина получит системы ПВО Patriot — какая страна их передаст

Украина получит системы ПВО Patriot — какая страна их передаст

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 13:39
Украина получит дополнительные системы ПВО Patriot — какое количество
Президент Украины Владимир Зеленский возле системы ПВО Patriot. Фото: Jens Buttner/Pool via REUTERS

Украина получит еще две системы противовоздушной обороны Patriot. Известно, что их предоставит Германия после достижения соглашения с Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщает Reuters в пятницу, 1 августа.

Реклама
Читайте также:

Patriot для Украины

"Германия может сначала предоставить Украине пусковые установки, а затем дополнительные компоненты системы Patriot", — отметил министр обороны Германии Борис Писториус.

Известно, что сначала Бундесвер передаст Украине дополнительные пусковые установки Patriot — это произойдет уже в ближайшие дни. Остальные составляющие системы планируют доставить в течение следующих двух-трех месяцев.

В то же время США передадут Германии новые системы Patriot в ускоренном порядке.

Напомним, в Сенате США презентовали законопроект о помощи Украине в размере 54,6 млрд долларов.

Ранее стало известно, что Германия передаст Украине дополнительные системы ПВО IRIS-T, которые способны перехватывать баллистику.

США Германия военная помощь Украина ПВО Patriot
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации