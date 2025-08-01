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Головна Новини дня У Сенаті США запропонували 54,6 млрд доларів на допомогу Україні

У Сенаті США запропонували 54,6 млрд доларів на допомогу Україні

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 02:30
У Сенаті США пропонують виділити 54,6 млрд доларів на допомогу Україні на 2026 і 2027 роки
Сенат США. Фото: REUTERS

У четвер два сенатори з різних партій представили законопроєкт про надання допомоги Україні в розмірі 54,6 млрд доларів. Допомога передбачається на наступні два роки.

Про це пише The New York Times.

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Що передбачає запропонований документ

Законопроєкт внесли сенатори Джин Шахін (демократка) і Ліза Мурковскі (республіканка). Він передбачає виділення мільярдів доларів на пряму допомогу зброєю, а також кошти на поповнення американських запасів.

Згідно з планом, до третини допомоги фінансуватиметься за рахунок доходів від конфіскованих російський активів і продажу зброї європейським союзникам.

Крім того, законопроєкт узаконить угоду між США та Україною про постачання корисних копалин і дасть змогу використовувати доходи від їхнього продажу на відшкодування витрат Америки на озброєння Києва.

Також документ значно розширить можливості президента США Дональда Трампа і дасть йому змогу затверджувати постачання зброї Україні без консультацій із Конгресом. Їх пропонується збільшити з поточних 100 млн доларів до 6 млрд доларів у 2026 і 2027 роках.

Водночас, як пишуть NYT, хоч ініціатива і підтримується представниками обох партій, але вона зіткнеться з труднощами. Причина в тому, що республіканці, як і раніше, чинять опір збільшенню обсягу допомоги Україні та підтримують курс Трампа на скорочення витрат, особливо на іноземну допомогу.

Нагадаємо, тиждень тому Трамп заявив, що країни ЄС повністю профінансують постачання американської військової техніки, яку потім розподілять між європейськими державами. Він зазначив, що значна частина цієї техніки вирушить в Україну.

Також ми писали, що нещодавно урядове агенство США з питань співробітництва в галузі оборони оголосило про надання військової допомоги Україні. Що увійшло до цієї допомоги, читайте за цим посиланням.

зброя фінансова допомога військова допомога гроші війна в Україні Сенат
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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