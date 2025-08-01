В Сенате США предлагают выделить 54,6 млрд долларов на помощь Украине на 2026 и 2027 годы

Сенат США. Фото: REUTERS

В четверг два сенатора из разных партий представили законопроект о предоставлении помощи Украине в размере 54,6 млрд долларов. Помощь предусматривается на следующие два года.

Об этом пишет The New York Times.

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Что предусматривает предложенный документ

Законопроект внесли сенаторы Джин Шахин (демократка) и Лиза Мурковски (республиканка). Он предусматривает выделение миллиардов долларов на прямую помощь оружием, а также средства на пополнение американских запасов.

Согласно плану, до трети помощи будет финансироваться за счет доходов от конфискованных российский активов и продажи оружия европейским союзникам.

Кроме того, законопроект узаконит сделку между США и Украиной о поставках полезных ископаемых и позволит использовать доходы от их продажи на возмещение затрат Америки на вооружение Киева.

Также документ значительно расширит возможности президента США Дональда Трампа и позволит ему утверждать поставки оружия Украине без консультаций с Конгрессом. Их предлагается увеличить с текущих 100 млн долларов до 6 млрд долларов в 2026 и 2027 годах.

В то же время, как пишут NYT, хоть инициатива и поддерживается представителями обеих партий, но она столкнется с трудностями. Причина в том, что республиканцы по прежнему сопротивляются увеличению объема помощи Украине и поддерживают курс Трампа на сокращение расходов, особенно на иностранную помощь.

Напомним, неделю назад Трамп заявил, что страны ЕС полностью профинансируют поставки американской военной техники, которую потом распределят между европейскими государствами. Он отметил, что значительная часть этой техники отправится в Украину.

Также мы писали, что недавно правительственное агенство США по вопросам сотрудничества в области обороны объявило о предоставлении военной помощи Украине. Что вошло в эту помощь, читайте по этой ссылке.