ВСУ получат комплектующие для Patriot от Нидерландов

Нидерланды передадут ракеты для Patriot — чем особая помощь
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил о предоставлении Украине нового пакета военной поддержки. В него войдут ракеты и элементы для зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Об этом Рубен Брекельманс написал в соцсети X.
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"Украине сейчас нужно больше противовоздушной обороны и боеприпасов. Как первый союзник НАТО, Нидерланды поставят пакет американских систем вооружения на сумму 500 миллионов евро (детали и ракеты к Patriot). Это помогает Украине защищать себя и остальную Европу от российской агрессии", — говорится в сообщении.
Детали и сроки поставки Брекельманс не уточнил. Ранее Нидерланды уже подтверждали готовность присоединиться к софинансированию передачи дополнительных батарей Patriot.
Реакция НАТО на пакет помощи от Нидерландов
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил поддержку инициативе Нидерландов, которые первыми профинансировали пакет американского военного оборудования для Украины в рамках программы Priority Ukraine Requirements List. Это новая инициатива стран НАТО, Украины и США, которая имеет целью поставлять американское оружие из списка первоочередных потребностей Украины.
В своей заметке на платформе X Рютте отметил, что рад видеть лидерскую позицию Нидерландов в этом вопросе и поблагодарил союзников, которые уже предоставили Украине необходимое оборудование для защиты от российской агрессии. Также он выразил ожидание, что в ближайшее время к инициативе присоединятся и другие страны-члены Альянса.
Зеленский поблагодарил за помощь
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом существенном шаге в укреплении воздушной обороны Украины — Нидерланды выделяют 500 миллионов евро на закупку американского оружия, в частности ракет к системам "Patriot".
Об этом глава государства написал после разговора с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. По словам Зеленского, это первый подобный шаг среди стран НАТО, и он чрезвычайно важен в период, когда Россия пытается масштабировать свои ракетные удары по Украине.
"Украина, а значит, и вся Европа получит больше защиты от российского террора. Это точно поможет защитить жизни наших людей", — подчеркнул президент.
Зеленский также отметил, что это решение стало одним из практических результатов саммита НАТО, который недавно состоялся в Гааге. Президент поблагодарил Генерального секретаря НАТО Марка Рютте за решительную поддержку Украины, а премьер-министра Схоофа — за готовность активно способствовать усилению украинской обороны.
"Ждем визит премьер-министра Нидерландов в Украину", — добавил Зеленский.
Напомним, что недавно стало известно, что Украина получит еще две системы ПВО Patriot от Германии после достижения соглашения с Соединенными Штатами Америки.
Кроме того, Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Рустему Умерову, министру обороны Денису Шмыгалю и советнику по вопросам стратегии Александру Камышину подготовить контракты на закупку беспилотников.
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