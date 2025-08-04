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Главная Новости дня Нидерланды передадут ракеты для Patriot — чем особая помощь

Нидерланды передадут ракеты для Patriot — чем особая помощь

Ua en ru
Дата публикации 4 августа 2025 21:33
ВСУ получат комплектующие для Patriot от Нидерландов
ЗРК Patriot. Фото: ОП

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил о предоставлении Украине нового пакета военной поддержки. В него войдут ракеты и элементы для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом Рубен Брекельманс написал в соцсети X.

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Пост Рубена Брекельманса. Фото: скриншот

ВСУ получат комплектующие для Patriot от Нидерландов

"Украине сейчас нужно больше противовоздушной обороны и боеприпасов. Как первый союзник НАТО, Нидерланды поставят пакет американских систем вооружения на сумму 500 миллионов евро (детали и ракеты к Patriot). Это помогает Украине защищать себя и остальную Европу от российской агрессии", — говорится в сообщении.

Детали и сроки поставки Брекельманс не уточнил. Ранее Нидерланды уже подтверждали готовность присоединиться к софинансированию передачи дополнительных батарей Patriot.

Реакция НАТО на пакет помощи от Нидерландов

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил поддержку инициативе Нидерландов, которые первыми профинансировали пакет американского военного оборудования для Украины в рамках программы Priority Ukraine Requirements List. Это новая инициатива стран НАТО, Украины и США, которая имеет целью поставлять американское оружие из списка первоочередных потребностей Украины.

Нідерланди передадуть ракети для Patriot - Зеленський відповів - фото 2
Пост Марка Рютте. Фото: скриншот

В своей заметке на платформе X Рютте отметил, что рад видеть лидерскую позицию Нидерландов в этом вопросе и поблагодарил союзников, которые уже предоставили Украине необходимое оборудование для защиты от российской агрессии. Также он выразил ожидание, что в ближайшее время к инициативе присоединятся и другие страны-члены Альянса.

Зеленский поблагодарил за помощь

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом существенном шаге в укреплении воздушной обороны Украины — Нидерланды выделяют 500 миллионов евро на закупку американского оружия, в частности ракет к системам "Patriot".

Об этом глава государства написал после разговора с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. По словам Зеленского, это первый подобный шаг среди стран НАТО, и он чрезвычайно важен в период, когда Россия пытается масштабировать свои ракетные удары по Украине.

Нидерланды передадут ракеты для Patriot — Зеленский ответил - фото 3
Пост Зеленского. Фото: скриншот

"Украина, а значит, и вся Европа получит больше защиты от российского террора. Это точно поможет защитить жизни наших людей", — подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что это решение стало одним из практических результатов саммита НАТО, который недавно состоялся в Гааге. Президент поблагодарил Генерального секретаря НАТО Марка Рютте за решительную поддержку Украины, а премьер-министра Схоофа — за готовность активно способствовать усилению украинской обороны.

"Ждем визит премьер-министра Нидерландов в Украину", — добавил Зеленский.

Напомним, что недавно стало известно, что Украина получит еще две системы ПВО Patriot от Германии после достижения соглашения с Соединенными Штатами Америки.

Кроме того, Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Рустему Умерову, министру обороны Денису Шмыгалю и советнику по вопросам стратегии Александру Камышину подготовить контракты на закупку беспилотников.

Владимир Зеленский Нидерланды ПВО Марк Рютте Patriot
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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