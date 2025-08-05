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Зміцнення ППО — Зеленський зідзвонився з прем’єром Греції

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 20:04
Зеленський зідзвонився з прем’єром Греції – що обговорили
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Сторони обговорили зміцнення спроможностей української протиповітряної оборони.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента у вівторок, 5 серпня.

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Зеленський зідзвонився з Міцотакісом — що обговорили

Зеленський розповів Міцотакісу про новий інструмент щодо закупівлі американської зброї, який Україна реалізує спільно з країнами — членами НАТО.

"Координуємо наші кроки та шукаємо можливості, щоб дати більше захисту українцям. Говорили про зміцнення спроможностей нашої протиповітряної оборони. Це дуже важливо саме зараз, коли Росія завдає все більш жорстоких ударів по Україні", — сказав він.

У свою чергу прем’єр Греції запропонував допомогу у відновленні України, зокрема портової інфраструктури Одеси та розбудови транспортно-логістичних коридорів у регіоні Південно-Східної Європи.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні обговорив з премʼєром Хорватії допомогу для України.

Крім того, Глава держави провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Зеленський заявив, що Україна вдячна Трампу за всі зусилля заради чесного та тривалого миру. 

Володимир Зеленський Греція Україна війна Кіріакос Міцотакіс
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
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