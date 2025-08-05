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Головна Новини дня Зеленський обговорив з премʼєром Хорватії допомогу для України

Зеленський обговорив з премʼєром Хорватії допомогу для України

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Дата публікації: 5 серпня 2025 19:00
Зеленський обговорив з Пленковичем допомогу для українських воїнів
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у вівторок, 5 серпня, провів розмову з премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Зокрема, сторони обговорили допомогу для ЗСУ.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Розмова Зеленського з Пленковичем

Український лідер привітав премʼєра та весь народ країни із Днем перемоги та подяки вітчизні — днем хорватських захисників. За його словами, українці як ніхто розуміють важливість суверенітету, територіальної цілісності та миру. 

Зеленський розповів про ситуацію на фронті, збільшення російських атак, а також співпрацю з партнерами для посилення ЗСУ. Крім того, сторони говорили про новий інструмент стосовно закупівлі зброї США, який уже працює.

"Також обговорили механізм SAFE та можливості, які цей інструмент дає для посилення оборонних спроможностей і України також. Хорватія виділить свою частку на підтримку наших воїнів. Дякую!" — повідомив глава держави.

Вони скоординували наступні кроки. Зеленський додав, що триває підготовка до активно дипломатії, аби дати Україні більше сили.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 5 серпня Зеленський провів телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, однією з тем було закінчення війни в Україні.

А також сьогодні глава держави провів наради з військовим командуванням країни, урядовцями та засідання Ставки. Він розповів ключові теми обговорень.

Володимир Зеленський війна ЗСУ військова допомога Хорватія Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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