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Зеленский обсудил с премьером Хорватии помощь для Украины

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Дата публикации 5 августа 2025 19:00
Зеленский обсудил с Пленковичем помощь для украинских воинов
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский во вторник, 5 августа, провел разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. В частности, стороны обсудили помощь для ВСУ.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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Украинский лидер поздравил премьера и весь народ страны с Днем победы и благодарности отечеству — днем хорватских защитников. По его словам, украинцы как никто понимают важность суверенитета, территориальной целостности и мира.

Зеленский рассказал о ситуации на фронте, увеличении российских атак, а также сотрудничестве с партнерами для усиления ВСУ. Кроме того, стороны говорили о новом инструменте по закупке оружия США, который уже работает.

"Также обсудили механизм SAFE и возможности, которые этот инструмент дает для усиления оборонных возможностей и Украины также. Хорватия выделит свою долю на поддержку наших воинов. Спасибо!" — сообщил глава государства.

Они скоординировали следующие шаги. Зеленский добавил, что идет подготовка к активно дипломатии, чтобы дать Украине больше силы.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 5 августа Зеленский провел телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом. В частности, одной из тем было окончание войны в Украине.

А также сегодня глава государства провел совещания с военным командованием страны, чиновниками и заседание Ставки. Он рассказал ключевые темы обсуждений.

Владимир Зеленский война ВСУ военная помощь Хорватия Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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