Зеленский обсудил с Пленковичем помощь для украинских воинов

Зеленский обсудил с премьером Хорватии помощь для Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский во вторник, 5 августа, провел разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. В частности, стороны обсудили помощь для ВСУ.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Разговор Зеленского с Пленковичем
Украинский лидер поздравил премьера и весь народ страны с Днем победы и благодарности отечеству — днем хорватских защитников. По его словам, украинцы как никто понимают важность суверенитета, территориальной целостности и мира.
Зеленский рассказал о ситуации на фронте, увеличении российских атак, а также сотрудничестве с партнерами для усиления ВСУ. Кроме того, стороны говорили о новом инструменте по закупке оружия США, который уже работает.
"Также обсудили механизм SAFE и возможности, которые этот инструмент дает для усиления оборонных возможностей и Украины также. Хорватия выделит свою долю на поддержку наших воинов. Спасибо!" — сообщил глава государства.
Они скоординировали следующие шаги. Зеленский добавил, что идет подготовка к активно дипломатии, чтобы дать Украине больше силы.
Напомним, 5 августа Зеленский провел телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом. В частности, одной из тем было окончание войны в Украине.
А также сегодня глава государства провел совещания с военным командованием страны, чиновниками и заседание Ставки. Он рассказал ключевые темы обсуждений.
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