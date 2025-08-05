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Укрепление ПВО — Зеленский созвонился с премьером Греции

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 20:04
Зеленский созвонился с премьером Греции - что обсудили
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Стороны обсудили укрепление возможностей украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента во вторник, 5 августа.

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Зеленский рассказал Мицотакису о новом инструменте по закупке американского оружия, который Украина реализует совместно со странами — членами НАТО.

"Координируем наши шаги и ищем возможности, чтобы дать больше защиты украинцам. Говорили об укреплении возможностей нашей противовоздушной обороны. Это очень важно именно сейчас, когда Россия наносит все более жестокие удары по Украине", — сказал он.

В свою очередь премьер Греции предложил помощь в восстановлении Украины, в частности портовой инфраструктуры Одессы и развития транспортно-логистических коридоров в регионе Юго-Восточной Европы.

Напомним, Зеленский сегодня обсудил с премьером Хорватии помощь для Украины.

Кроме того, Глава государства провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Зеленский заявил, что Украина благодарна Трампу за все усилия ради честного и длительного мира.

Владимир Зеленский Греция Украина війна Кириакос Мицотакис
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
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