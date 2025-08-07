Зеленський поговорив з директоркою МВФ — що отримає Україна

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 7 серпня поговорив з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою. Сторони, зокрема, обговорили нову програму фінансової допомоги, яка зміцнить українців.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Розмова Зеленського і директорки МВФ

Президент розповів, що під час цієї розмови він поінформував директорку МВФ про роботу з партнерами для якнайшвидшого закінчення війни, про вчорашню розмову з Дональдом Трампом і європейськими лідерами та наші наступні кроки.

"Робимо все можливе, щоб досягти достойного й тривалого миру вже цього року. Ми вдячні всім, хто нам допомагає, і, звісно, розраховуємо на продовження підтримки", — наголосив Зеленський.

Він наголосив, що було дуже важливо почути, що МВФ бачить: попри війну Україна виконує всі зобовʼязання та впроваджує реформи.

Зазначається, що рід час розмови з Крісталіною Георгієвою український президент обговорив нову програму фінансової допомоги, яка зміцнить українців і зараз, і в післявоєнний час. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова швидко робити усі необхідні кроки і уряд вже працює над цим.

Крім того, сторони вони також говорили про додаткове фінансування для наших воїнів. Наразі розглядаються різні варіанти і будуть ухвалені рішення.

Нагадаємо, 7 серпня Зеленський провів низку телефонних розмов. Так, президент поговорив з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Цей діалог був спрямований на те, аби скоординувати дипломатичні кроки на тлі контактів із Вашингтоном.

Крім того, український лідер говорив з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Сторони домовились, що Німеччина готова профінансувати системи ППО та інші нагальні потреби української армії.