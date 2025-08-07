Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Финансовая помощь Украине — Зеленский говорил с директором МВФ

Финансовая помощь Украине — Зеленский говорил с директором МВФ

Ua en ru
Дата публикации 7 августа 2025 20:32
Зеленский поговорил с директором МВФ — что получит Украина
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 7 августа поговорил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой. Стороны, в частности, обсудили новую программу финансовой помощи, которая укрепит украинцев.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Разговор Зеленского и директора МВФ

Президент рассказал, что во время этого разговора он проинформировал директора МВФ о работе с партнерами для скорейшего окончания войны, о вчерашнем разговоре с Дональдом Трампом и европейскими лидерами и наших следующих шагах.

"Делаем все возможное, чтобы достичь достойного и длительного мира уже в этом году. Мы благодарны всем, кто нам помогает, и, конечно, рассчитываем на продолжение поддержки", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что было очень важно услышать, что МВФ видит: несмотря на войну Украина выполняет все обязательства и внедряет реформы.

Отмечается, что во время разговора с Кристалиной Георгиевой украинский президент обсудил новую программу финансовой помощи, которая укрепит украинцев и сейчас, и в послевоенное время. Владимир Зеленский отметил, что Украина готова быстро делать все необходимые шаги и правительство уже работает над этим.

Кроме того, стороны они также говорили о дополнительном финансировании для наших воинов. Сейчас рассматриваются различные варианты и будут приняты решения.

null
Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Напомним, 7 августа Зеленский провел ряд телефонных разговоров. Так, президент поговорил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Этот диалог был направлен на то, чтобы скоординировать дипломатические шаги на фоне контактов с Вашингтоном.

Кроме того, украинский лидер говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Стороны договорились, что Германия готова профинансировать системы ПВО и другие насущные потребности украинской армии.

Владимир Зеленский МВФ переговоры финансовая помощь Украина війна
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации