Зеленский поговорил с директором МВФ — что получит Украина

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 7 августа поговорил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой. Стороны, в частности, обсудили новую программу финансовой помощи, которая укрепит украинцев.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Разговор Зеленского и директора МВФ

Президент рассказал, что во время этого разговора он проинформировал директора МВФ о работе с партнерами для скорейшего окончания войны, о вчерашнем разговоре с Дональдом Трампом и европейскими лидерами и наших следующих шагах.

"Делаем все возможное, чтобы достичь достойного и длительного мира уже в этом году. Мы благодарны всем, кто нам помогает, и, конечно, рассчитываем на продолжение поддержки", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что было очень важно услышать, что МВФ видит: несмотря на войну Украина выполняет все обязательства и внедряет реформы.

Отмечается, что во время разговора с Кристалиной Георгиевой украинский президент обсудил новую программу финансовой помощи, которая укрепит украинцев и сейчас, и в послевоенное время. Владимир Зеленский отметил, что Украина готова быстро делать все необходимые шаги и правительство уже работает над этим.

Кроме того, стороны они также говорили о дополнительном финансировании для наших воинов. Сейчас рассматриваются различные варианты и будут приняты решения.

Напомним, 7 августа Зеленский провел ряд телефонных разговоров. Так, президент поговорил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Этот диалог был направлен на то, чтобы скоординировать дипломатические шаги на фоне контактов с Вашингтоном.

Кроме того, украинский лидер говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Стороны договорились, что Германия готова профинансировать системы ПВО и другие насущные потребности украинской армии.