Зеленський і Мерц узгодили дії для гідного миру та посилення ППО

Володимир Зеленський і федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели телефонну розмову, щоб синхронізувати дії щодо завершення війни. Лідери погодилися, що мир має бути гідним і Європа повинна брати участь у всіх процесах. Крім того, сторони обговорили оборонну підтримку та підготовку до онлайн-зустрічі радників із нацбезпеки.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

Що обговорили лідери України та Німеччини

Під час розмови сторони акцентували на ролі Європи у майбутніх безпекових домовленостях.



"Війну потрібно закінчити достойним миром якнайшвидше і Європа має бути учасницею всіх відповідних процесів", — зазначають у повідомленні.

Окрему увагу приділили зустрічі радників із питань нацбезпеки України, США та країн ЄС, яка відбудеться сьогодні онлайн. Планується узгодити єдині підходи перед можливими самітами лідерів.

"Україна не боїться перемовин і очікує такого ж сміливого підходу й від російської сторони", — підкреслив глава держави, говорячи про потенційні дво- та тристоронні формати переговорів.

Також Зеленський і Мерц торкнулися оборонної підтримки в межах ініціативи PURL щодо закупівлі американської зброї. Канцлер підтвердив, що Німеччина готова профінансувати системи ППО та інші нагальні потреби української армії.

