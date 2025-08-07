Відео
Головна Новини дня Більше систем ППО і зброї — про що Зеленський домовився з Мерцом

Більше систем ППО і зброї — про що Зеленський домовився з Мерцом

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 17:47
Зеленський і Мерц узгодили дії для гідного миру та посилення ППО
Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц. Фото: AP

Володимир Зеленський і федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели телефонну розмову, щоб синхронізувати дії щодо завершення війни. Лідери погодилися, що мир має бути гідним і Європа повинна брати участь у всіх процесах. Крім того, сторони обговорили оборонну підтримку та підготовку до онлайн-зустрічі радників із нацбезпеки.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

Читайте також:

Що обговорили лідери України та Німеччини

Під час розмови сторони акцентували на ролі Європи у майбутніх безпекових домовленостях.

"Війну потрібно закінчити достойним миром якнайшвидше і Європа має бути учасницею всіх відповідних процесів", — зазначають у повідомленні.

Окрему увагу приділили зустрічі радників із питань нацбезпеки України, США та країн ЄС, яка відбудеться сьогодні онлайн. Планується узгодити єдині підходи перед можливими самітами лідерів.

"Україна не боїться перемовин і очікує такого ж сміливого підходу й від російської сторони", — підкреслив глава держави, говорячи про потенційні дво- та тристоронні формати переговорів.

Також Зеленський і Мерц торкнулися оборонної підтримки в межах ініціативи PURL щодо закупівлі американської зброї. Канцлер підтвердив, що Німеччина готова профінансувати системи ППО та інші нагальні потреби української армії.

Нагадаємо, що у четвер, 7 серпня, Президент Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, зосередивши увагу на ситуації на фронті повномасштабної війни.

Раніше ми також інформували, що 24 липня, відбулася ще одна телефонна розмова Зеленського й Мерца, під час якої лідери детально торкнулися теми реформи українських антикорупційних органів.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
