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Зеленський поговорив з Мерцом на тлі закону про НАБУ

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 18:52
Зеленський провів розмову із Мерцом — деталі
Президент України Володимир Зеленський і федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: ОПУ

У четвер, 24 липня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Сторони, зокрема, обговорили реформу антикорупційних органів.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Зеленський поговорив із Мерцом — деталі

"Говорив із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Як завжди, дуже хороша розмова, є готовність допомагати й продовжувати підтримку", — повідомив лідер.

А також додав, що під час розмови поінформував, що вже погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність і дієвість антикорупційних інституцій в Україні. Зеленський наголосив, що антикорупційні органи підтримали цей законопроєкт.

"Ми всі погодилися, що не має бути будь-яких втручань та впливів з боку Росії на роботу нашої антикорупційної інфраструктури. Запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту. Фрідріх запевнив у готовності допомогти", — зазначив президент.

Крім того, під час спілкування сторони обговорили реалізацію домовленостей з ЄС та роботу щодо відкриття першого переговорного кластера. За словами глави держави, є абсолютна підтримка Німеччини в цьому питанні.

"Розповів про ситуацію на фронті та потребу в додатковому фінансуванні для виробництва дронів. Будемо працювати над тим, щоб збільшити їхню кількість, особливо дронів-перехоплювачів. Дякую, Фрідріху. Дякую, Німеччино, за підтримку України та наших людей", — резюмував президент Зеленський.

Зеленський
Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Нагадаємо, що у четвер, 24 липня, Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Також ми інформували, що 24 липня Зеленський погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Володимир Зеленський НАБУ закон корупція Фрідріх Мерц
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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