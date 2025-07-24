Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский поговорил с Мерцом на фоне закона о НАБУ

Зеленский поговорил с Мерцом на фоне закона о НАБУ

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 18:52
Зеленский провел разговор с Мерцом - детали
Президент Украины Владимир Зеленский и Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: ОПУ

В четверг, 24 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Стороны, в частности, обсудили реформу антикоррупционных органов.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Зеленский поговорил с Мерцом — детали

"Говорил с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Как всегда, очень хороший разговор, есть готовность помогать и продолжать поддержку", — сообщил лидер.

А также добавил, что во время разговора проинформировал, что уже согласовал текст законопроекта, который гарантирует независимость и действенность антикоррупционных институтов в Украине. Зеленский отметил, что антикоррупционные органы поддержали этот законопроект.

"Мы все согласились, что не должно быть каких-либо вмешательств и влияний со стороны России на работу нашей антикоррупционной инфраструктуры. Предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта. Фридрих заверил в готовности помочь", — отметил президент.

Кроме того, во время общения стороны обсудили реализацию договоренностей с ЕС и работу по открытию первого переговорного кластера. По словам главы государства, есть абсолютная поддержка Германии в этом вопросе.

"Рассказал о ситуации на фронте и потребность в дополнительном финансировании для производства дронов. Будем работать над тем, чтобы увеличить их количество, особенно дронов-перехватчиков. Спасибо, Фридрих. Спасибо, Германия, за поддержку Украины и наших людей", — резюмировал президент Зеленский.

Зеленський
Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Напомним, что в четверг, 24 июля, Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Также мы информировали, что 24 июля Зеленский согласовал текст законопроекта, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Владимир Зеленский НАБУ закон коррупция Фридрих Мерц
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации