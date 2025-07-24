Зеленский провел разговор с Мерцом - детали

Президент Украины Владимир Зеленский и Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: ОПУ

В четверг, 24 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Стороны, в частности, обсудили реформу антикоррупционных органов.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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"Говорил с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Как всегда, очень хороший разговор, есть готовность помогать и продолжать поддержку", — сообщил лидер.

А также добавил, что во время разговора проинформировал, что уже согласовал текст законопроекта, который гарантирует независимость и действенность антикоррупционных институтов в Украине. Зеленский отметил, что антикоррупционные органы поддержали этот законопроект.

"Мы все согласились, что не должно быть каких-либо вмешательств и влияний со стороны России на работу нашей антикоррупционной инфраструктуры. Предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта. Фридрих заверил в готовности помочь", — отметил президент.

Кроме того, во время общения стороны обсудили реализацию договоренностей с ЕС и работу по открытию первого переговорного кластера. По словам главы государства, есть абсолютная поддержка Германии в этом вопросе.

"Рассказал о ситуации на фронте и потребность в дополнительном финансировании для производства дронов. Будем работать над тем, чтобы увеличить их количество, особенно дронов-перехватчиков. Спасибо, Фридрих. Спасибо, Германия, за поддержку Украины и наших людей", — резюмировал президент Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Напомним, что в четверг, 24 июля, Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Также мы информировали, что 24 июля Зеленский согласовал текст законопроекта, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.