Зеленський поговорив з Кіром Стармером — деталі

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: ОПУ

У четвер, 24 липня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Під час спілкування сторони обговорили низку важливих питань, зокрема санкції проти Росії.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Зеленський подякував Великій Британії за лідерство під час останньої зустрічі у форматі "Рамштайн" і важливі результати у підтримці України.

Президент також відзначив нові санкції Великої Британії проти Росії, спрямовані на обмеження доходів від продажу нафти.

Український лідер поінформував прем'єра Британії про вчорашню зустріч із російською стороною в Стамбулі, результатом якої стала домовленість про новий обмін полоненими. Під час перемовин українська делегація вкотре наголосила на тому, що має бути припинення вогню, і запропонувала провести зустріч на рівні лідерів до кінця серпня.

Під час розмови лідери також обговорили дипломатичну роботу з партнерами у Європі та Сполучених Штатах Америки для посилення безпеки.

Глава держави поінформував про підготовку законопроєкту, який посилить систему органів правопорядку та гарантує незалежність і дієвість антикорупційної інфраструктури.

Своєю чергою, Кір Стармер запропонував долучити до роботи експертів, які можуть бути корисними для довгострокової співпраці. Лідери домовилися бути в контакті щодо цього питання. Вони мають однакове бачення: "необхідно захищати цінність нормального життя, протидіяти будь-яким російським впливам і втручанням та зробити все, щоб Європа стала сильнішою".

Нагадаємо, що нещодавно прем'єр-міністр Кір Стармер натякнув, що Велика Британія може приєднатися до Німеччини у закупівлі зброї у США для України.

Раніше Кір Стармер оголосив про намір переведення Збройних сил країни у "стан бойової готовності".