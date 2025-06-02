Британія переходить у режим "готовності до війни"

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про намір переведення Збройних сил країни у "стан бойової готовності". За його словами, це необхідно, зокрема через зростання загроз з боку Росії і глобальну нестабільність у світі.

Про це інформує Sky News.

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував Стратегічний оборонний огляд. Він зазначив, що загроза, яка стоїть перед країною, є "серйознішою і більш непередбачуваною, ніж будь-коли з часів Холодної війни".

У цьому контексті посадовець згадав повномасштабну війну в Україні, "нові ядерні ризики", щоденні кібератаки та російську агресію в британських водах і небі.

Відтак, Стармер пообіцяв поступово підвищити оборонні витрати до 3% ВВП. Крім того, прем'єр оголосив про перехід до бойової готовності й створення армії, яка протягом 10 років стане "в 10 разів смертоноснішою".

Як зазначає Sky News, план Кіра Стармера передбачає:

будівництво шести нових заводів із виробництва боєприпасів;

створення до 12 нових атомних ударних підводних човнів — спуск на воду нового кожні 18 місяців;

15 млрд фунтів стерлінгів витрат на ядерну програму;

створення нової далекобійної зброї;

інвестиції в системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Раніше ми інформували, що Велика Британія та Німеччина разом розроблятимуть нову зброю "глибокого точного удару".

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єром Британії нові санкції проти Росії.