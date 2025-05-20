Розмова Зеленського та Стармера 20 травня - що відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив про важливу телефонну розмову з новопризначеним Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Головною темою обговорення стали нові британські санкції проти Росії, які, за словами Зеленського, є ефективним інструментом тиску для припинення війни.

Про це український лідер повідомив у Telegram у вівторок, 20 травня.

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"Тільки примус спрацює", — наголосив глава держави, подякувавши Лондону за рішучі дії.

Він також зазначив, що окрім Британії санкційні рішення сьогодні ухвалили й у Європейському Союзі. Президент висловив сподівання, що до цього процесу долучаться й Сполучені Штати Америки.

За словами Зеленського, європейські партнери вже працюють над наступними кроками, спрямованими на подальший тиск на Кремль з метою досягнення миру.

Під час розмови з прем’єром Стармером сторони також обговорили деталі дипломатичної роботи, майбутні зустрічі, які можуть стати ключовими для досягнення перемир’я та стабільного миру.

Окремо Зеленський поінформував британського колегу про свою нещодавню розмову з експрезидентом США Дональдом Трампом. Лідери також домовилися координувати спільні дії в межах коаліції країн, які підтримують Україну, і залишатися на постійному зв’язку — практично щоденному.

"Дякую, Британіє!" — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що 20 травня, у вівторок, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення зустрічі з Крономпринцом Норвегії Гоконом, який уперше відвідав Україну з офіційним візитом.

Крім того, Володимир Зеленський висловив щиру подяку президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та всім країнам-членам Європейського Союзу за ухвалення нового, вже 17 пакету санкцій проти Росії.