Зеленський провів розмову з фон дер Ляєн — про що говорили

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 20 травня, подякував Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та всім країнам ЄС за новий, 17-й пакет санкцій проти Росії. Він наголосив, що це крок у правильному напрямку.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Розмова Володимира Зеленського з Урсулою фон дер Ляєн

"Важливо жорстко обмежувати російський танкерний флот, який служить фінансуванню вбивств, а також усі схеми, які Росія використовує для розбудови військової промисловості. Що більше буде тиску на Росію, то більше буде мотивів у Москви йти до справжнього миру", — наголосив Зеленський.

Він повідомив, що під час розмови обговорив з Урсулою фон дер Ляєн підготовку 18-го санкційного пакета ЄС, який стосуватиметься нафти, інфраструктури, торгівлі енергоресурсами, банків й фінансових схем Росії. Це найбільш "болісні" напрямки для Росії, тому є корисним для миру.

"Дякую всім, хто адвокатує необхідність посилення санкцій і ухвалює сильні рішення", — зауважив президент.

Крім того, лідери обговорили вчорашню розмову з президентом США Дональдом Трампом та спільну дипломатичну роботу з партнерами.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, сьогодні ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії, який охопив майже 200 кораблів "тіньового флоту".

А Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.