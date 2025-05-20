Зеленський запропонував Трампу угоду про вільну торгівлю — Качка розповів деталі

Зеленський пропонує Трампу угоду про вільну торгівлю — що відомо
Президент України Володимир Зеленський запропонував розглянути можливість укладання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та США. Ця ініціатива була включена до пакету пропозицій, спрямованих на посилення співпраці в галузі торгівлі та оборонно-промислового комплексу.
Про це повідомив заступник міністра економіки України, торговий представник України Тарас Качка, повідомляє Interfax-Україна.
Зеленський пропонує Трампу вільну торгівлю між країнами
Тарас Качка уточнив, що Україна вже має аналогічні угоди з іншими країнами G7 — Великою Британією, Канадою та Європейським Союзом, і тепер прагне домовленостей зі США та Японією.
Торговий представник підкреслив, що для України важливо мати доступ до найбільших і найрозвиненіших ринків, де вимоги до якості продукції вищі, а отже — зростає і додана вартість. На його думку, можливість виходу на ринок США знижує бар’єри для українських виробників і підвищує прибутковість експорту. Водночас він закликав не робити передчасних висновків: переговорний процес лише на початковій стадії.
Окремо Качка згадав про митну політику США щодо української продукції. Зокрема, йдеться про 10% мита, які США запровадили раніше. За його словами, ключовим напрямком перемовин із США до останнього часу залишалася домовленість про інвестфонд, однак уже цього тижня заплановано розмову з торговим представником США Джемісоном Гріром, де також обговорюватимуться тарифи.
Нагадаємо, кілька днів тому у Білому домі США оприлюднили заяву про нову торгівельну умову з Китаєм.
Також Володимир Зеленський висловився щодо переговорів з Росією.
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