США та Китай домовилися про нову торговельну угоду

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Сполучені Штати Америки та Китай укладуть торговельну угоду. Це відбудеться після перемовин сторін у Швейцарії.

Про це йдеться в заяві Білого дому у неділю, 11 травня.

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Торговельна угода США та Китаю

Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що країни досягли значного прогресу в дуже важливих торговельних переговорах. Він подякував швейцарській стороні за майданчик для переговорів.

"Завтра ми розповімо подробиці, але можу сказати, що переговори були продуктивними. У них брали участь віцепрем'єр-міністр, два віцеміністри, які були повністю залучені, посол Джеймісон і я. І я говорив з президентом Трампом, як і посол Джеймісон, вчора ввечері, і він повністю поінформований про те, що відбувається. Отже, завтра вранці буде повний брифінг", — наголосив Бессент.

А торговий представник США, посол Джеймісон Грір зазначив, що це були дуже конструктивні два дні. За його словами, угода з Китаєм допоможе розвʼязати проблему торгового дефіциту між країнами в розмірі 1,2 трильйона доларів.

Нагадаємо, 8 травня лідер США Дональд Трамп повідомив про укладення торговельної угоди з Великою Британією.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прокоментував угоду зі Штатами про економічне партнерство.