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Тарифи Трампа — США оголосили про укладення першої торгової угоди

8 травня 2025 21:57
Євгенія Брюховецька - редактор
США та Британія уклали торговельну угоду, — Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент США Дональд Трамп у четвер, 8 травня, заявив про укладення торгівельної угоди з Великою Британією. Це стало першою угодою з моменту накладення тарифів новою адміністрацією.

Про це він сказав під час пресконференції в Овальному кабінеті.

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"Сьогодні вранці я радий оголосити, що ми уклали проривну торгівельну угоду з Великою Британією. Неймовірна країна. Сьогодні — день перемоги у Другій світовій війні, ми разом виграли війну 80 років тому, тож кращого ранку для цієї історичної угоди не придумаєш", — сказав Трамп.

За його словами, це "справді особлива угода" з одним із "найближчим і найдорожчих" союзників, і США дуже раді, що все так склалося.

Також американський президент подякував прем'єр-міністру Британії Кіру Стармеру та його команді за чудову угоду та партнерство.

"Угода з Британією — перша в серії торговельних угод, які моя адміністрація обговорювала останні чотири тижні. Цією угодою Британія разом зі США підтверджує, що взаємність і чесність — ключові принципи міжнародні торгівлі", — додав Трамп.

Нагадаємо, Трамп анонсував розмову з Президентом України Володимиром Зеленським.

Також Трамп заявив про прогрес в досягненні угоди про припинення вогню в Україні.

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