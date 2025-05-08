Трамп заявив про прогрес у завершенні війни в Україні

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову висловився щодо завершення війни в Україні. Він заявив про прогрес в досягненні миру.

Про це Дональд Трамп сказав в Овальному кабінеті у четвер, 8 травня.

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Прогрес у завершенні війни

Після оголошень про ратифікацію угоди з Україною та підписання торгової угоди із Британією, Трамп заявив про прогрес у завершенні війни.

"Вважаю, що ми досягаємо хорошого прогресу. Бойові дії трохи відрізняються від тих, що були. Я думаю, що якби ми не були залучені, Росія докладала б зусиль, щоб, можливо, загарбати всю Україну... Якщо нам вдасться це зупинити, це буде великим досягненням", — наголосив він.

За його словами, спецпосланник США Стів Віткофф постійно проводить перемовини, а також має чудові відносини з Україною та Росією.

Нагадаємо, 8 травня Трамп анонсував розмову з українським лідером Володимиром Зеленським, однак не назвав точної дати.

Крім того, Президент України позитивно висловився про угоду зі США, зазначивши, що вона є новою сторінкою у відносинах між сторонами.