Зеленський висловився про угоду про економічне партнерство зі США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський висловився про угоду про економічне партнерство зі Сполученими Штатами Америками. Він наголосив, що це спільна інвестиційна робота на десятиліття.

Про це український лідер повідомив у Telegram у четвер, 8 травня.

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Угода між Україною та США

"Вдячний усім у нашій команді, хто готував угоду про економічне партнерство зі Сполученими Штатами, і кожному, хто її підтримав. Дякую всім 338 депутатам, які проголосували за угоду. Розраховую, що текст ратифікаційного закону найближчим часом надійде з Верховної Ради в мій Офіс. Юридичні процедури будуть завершені, і зможемо почати створення фонду", — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що такої перспективної економічної угоди у відносинах між Україною та США ще не було. За його словами, це є потужним фундаментом для співпраці в галузі безпеки, а в довгостроковій перспективі — шансом для України та США посилити взаємовигідні економічні зв’язки, сприяти розвитку промисловості, створенню робочих місць і забезпеченню технологічного розвитку.

Зеленський додав, що угода відкриває нову сторінку відносин між Україною та Штатами.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловив надію, що Інвестиційний фонд відновлення України буде створено й запущено в роботу вже до осені.

Зазначимо, що угоду між Україною та США Верховна Рада ратифікувала 8 травня. Її підтримали 338 депутатів.