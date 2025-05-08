Зеленський висловився про угоду про економічне партнерство зі США

Нова сторінка відносин між Україною і США — Зеленський про угоду
Президент України Володимир Зеленський висловився про угоду про економічне партнерство зі Сполученими Штатами Америками. Він наголосив, що це спільна інвестиційна робота на десятиліття.
Про це український лідер повідомив у Telegram у четвер, 8 травня.
Угода між Україною та США
"Вдячний усім у нашій команді, хто готував угоду про економічне партнерство зі Сполученими Штатами, і кожному, хто її підтримав. Дякую всім 338 депутатам, які проголосували за угоду. Розраховую, що текст ратифікаційного закону найближчим часом надійде з Верховної Ради в мій Офіс. Юридичні процедури будуть завершені, і зможемо почати створення фонду", — наголосив Зеленський.
Він зазначив, що такої перспективної економічної угоди у відносинах між Україною та США ще не було. За його словами, це є потужним фундаментом для співпраці в галузі безпеки, а в довгостроковій перспективі — шансом для України та США посилити взаємовигідні економічні зв’язки, сприяти розвитку промисловості, створенню робочих місць і забезпеченню технологічного розвитку.
Зеленський додав, що угода відкриває нову сторінку відносин між Україною та Штатами.
Нагадаємо, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловив надію, що Інвестиційний фонд відновлення України буде створено й запущено в роботу вже до осені.
Зазначимо, що угоду між Україною та США Верховна Рада ратифікувала 8 травня. Її підтримали 338 депутатів.
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