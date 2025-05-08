Арахамія повідомив, що буде після ратифікації угоди зі США

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: УНІАН

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що буде після ратифікації угоди зі Сполученими Штатами Америки. За його словами, формування Інвестиційного фонду відновлення України.

Про це Давид Арахамія сказав в ефірі телемарафону у четвер, 8 травня.

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Арахамія висловив сподівання, що вже до осені буде сформований та почне працювати Інвестиційний фонд відновлення України.

"Після ратифікації ми переходимо до другого етапу — наші урядові перемовники мають закінчити процес узгодження та підписання двох інших, більш технічних угод щодо створення спільної установи, де три на три будуть вирішувати, які інвестиційні проєкти буде розглядати і фінансувати цей фонд", — зазначив він.

За його словами, ці процеси приблизно мають розтягнутися на термін до місяця

Крім того, Арахамія сподівається, що вже завтра український лідер Володимир Зеленський підпише закон, який ухвалив парламент.

Нагадаємо, 8 травня Рада ратифікувала угоду зі США про видобуток корисних копалин. "За" проголосували 338 нардепів.

Раніше нардеп Олексій Кучеренко заявив, що в тексті угоди про копалини згадуються документи, яких насправді наразі не існує.