Угода про надра — як добуватимуть родовища в окупації

Видобуток корисних копалин. Фото: Суспільне

Угода про корисні копалини між Києвом та Вашингтоном буде діяти в межах міжнародно визнаних кордонів України. Видобувати родовища під кулями ніхто не буде.

Про це заявив народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE.

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Де діятиме угода про надра

Камельчук наголосив, що світ визнав кордони України 1991 року, коли наша країна отримала незалежність. Тому, угода про надра буде діяти саме в цих межах. Однак це не означає, що хтось завтра піде добувати копалини в Донецьк чи Крим, які зараз тимчасово окуповані російськими військами.

"Звичайно, ніхто не буде завтра йти під кулі, якщо там ще не припинилось стріляти, чи заміновані поля і починати розробляти родовища. Спочатку попрацюємо над тим, щоб їх звільнити", — пояснив депутат.

Також, за словами політика, в угоді немає жодного пункту про дипломатичне повернення територій.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що угода про надра вигідна обом сторонам. Це дасть можливість Україні захищати майбутні інвестиції США.

Водночас нардеп Ярослав Железняк каже, що угоду про корисні копалини бачило вузьке коло посадовців і вона не така вже "рожева", як кажуть.