Посадовці не даремно приховують текст додаткових документів угоди про копалини від депутатів, вважає нардеп Железняк

Видобуток корисних копалин. Ілюстративне фото: Reuters

Виявляється, текст другого варіанту угоди про корисні копалини між Україною та США бачило вузьке коле посадовців. Назвати укладену угодою "зрадою" не можна, проте вона не така вже і "рожева", як заявляє президент Володимир Зеленський та інші посадовці.

Про це в етері День.LIVE заявив депутат Ярослав Железняк.

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Про що йдеться в угоді про копалини

За словами нардепа, угода не така чудова, як її подають. Перший варіант угоди, що отримала Україна, був просто жахливим. І саме Железняк злив його в мережу, щоб здійнявся скандал і документ довелось переписувати.

Депутат стверджує, що текст дійсно став краще, хоч є далеким від ідеалу. Там дійсно є так зване правило "першої ночі" і це цілком бізнесова термінологія, заявив Железняк.

"В угоді трошки інше формулювання, але плюс-мінус воно є. Щодо продажу та участі в інвестиційних проєктах — це є в загальній угоді", — зазначив Железняк.

Железняк звернув увагу на три основні аспекти: додатки до угоди не потребують ратифікації, а ще майже ніхто не бачив так званий драфт окрім невеликої кількості посадовців.

"Так сталося, що я теж бачив драфт. Я не хочу зараз наводити жаху, адже драфт може змінитися. Але наявний драфт не те, що "супер-супер" поганий, як був. Проте я розумію, чому наші посадовці зараз ховають його від депутатів", — завив Железняк.

Раніше повідомлялось, що у Москві зростає занепокоєння, що Росія може втратити свою перевагу в переговорах зі США щодо війни в Україні після того, як Київ та Вашингтон підписали угоду про копалини.

Раніше ми повідомляли, що Україна продовжує активну гармонізацію свого законодавства з європейськими нормами в екологічній сфері та у сфері користування надрами. Також проходить підготовка до співвидобутку корисних копалин.