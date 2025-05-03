Посадовці не даремно приховують текст додаткових документів угоди про копалини від депутатів, вважає нардеп Железняк

Не така вже і "рожева", як кажуть — нардеп Железняк про угоду
Виявляється, текст другого варіанту угоди про корисні копалини між Україною та США бачило вузьке коле посадовців. Назвати укладену угодою "зрадою" не можна, проте вона не така вже і "рожева", як заявляє президент Володимир Зеленський та інші посадовці.
Про це в етері День.LIVE заявив депутат Ярослав Железняк.
Про що йдеться в угоді про копалини
За словами нардепа, угода не така чудова, як її подають. Перший варіант угоди, що отримала Україна, був просто жахливим. І саме Железняк злив його в мережу, щоб здійнявся скандал і документ довелось переписувати.
Депутат стверджує, що текст дійсно став краще, хоч є далеким від ідеалу. Там дійсно є так зване правило "першої ночі" і це цілком бізнесова термінологія, заявив Железняк.
"В угоді трошки інше формулювання, але плюс-мінус воно є. Щодо продажу та участі в інвестиційних проєктах — це є в загальній угоді", — зазначив Железняк.
Железняк звернув увагу на три основні аспекти: додатки до угоди не потребують ратифікації, а ще майже ніхто не бачив так званий драфт окрім невеликої кількості посадовців.
"Так сталося, що я теж бачив драфт. Я не хочу зараз наводити жаху, адже драфт може змінитися. Але наявний драфт не те, що "супер-супер" поганий, як був. Проте я розумію, чому наші посадовці зараз ховають його від депутатів", — завив Железняк.
Раніше повідомлялось, що у Москві зростає занепокоєння, що Росія може втратити свою перевагу в переговорах зі США щодо війни в Україні після того, як Київ та Вашингтон підписали угоду про копалини.
Раніше ми повідомляли, що Україна продовжує активну гармонізацію свого законодавства з європейськими нормами в екологічній сфері та у сфері користування надрами. Також проходить підготовка до співвидобутку корисних копалин.
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