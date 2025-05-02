Україна гармонізує законодавство щодо надр з нормами ЄС — нардеп
Україна продовжує активну гармонізацію свого законодавства з європейськими нормами в екологічній сфері та у сфері користування надрами. Також проходить підготовка до співвидобутку корисних копалин.
Про це заявив народний депутат Валентин Наливайченко в ефірі програми Вечір.LIVE.
Україна готує ґрунт для стратегічного видобутку за стандартами ЄС
За його словами, Київ розглядає можливість використання американських технологій та досвіду, що дозволить зробити процес видобутку стратегічної сировини ефективним і безпечним.
"Це важливо розуміти — ми поступово стаємо членом Європейського Союзу, тому й правила у нас мають бути такими ж, як у європейській економіці", — наголосив Наливайченко.
Парламентар також звернув увагу на переваги Інвестфонду відновлення, який передбачає фінансування видобутку, впровадження нових технологій, а також залучення досвіду США та інших країн у сфері розробки й використання корисних копалин.
Додамо, що у Білому домі вже оприлюднили головні положення угоди про корисні копалини між Україною та США.
Крім того, нардеп Дмитро Соломчук прокоментував умови угоди зі Сполученими Штатами Америки про корисні копалини й назвав переваги.
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