Україна готує ґрунт для стратегічного видобутку за стандартами ЄС

Видобуток копалин. Фото ілюстративне: Pexels

Україна продовжує активну гармонізацію свого законодавства з європейськими нормами в екологічній сфері та у сфері користування надрами. Також проходить підготовка до співвидобутку корисних копалин.

Про це заявив народний депутат Валентин Наливайченко в ефірі програми Вечір.LIVE.

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За його словами, Київ розглядає можливість використання американських технологій та досвіду, що дозволить зробити процес видобутку стратегічної сировини ефективним і безпечним.

"Це важливо розуміти — ми поступово стаємо членом Європейського Союзу, тому й правила у нас мають бути такими ж, як у європейській економіці", — наголосив Наливайченко.

Парламентар також звернув увагу на переваги Інвестфонду відновлення, який передбачає фінансування видобутку, впровадження нових технологій, а також залучення досвіду США та інших країн у сфері розробки й використання корисних копалин.

Додамо, що у Білому домі вже оприлюднили головні положення угоди про корисні копалини між Україною та США.

Крім того, нардеп Дмитро Соломчук прокоментував умови угоди зі Сполученими Штатами Америки про корисні копалини й назвав переваги.