Угода про надра зі США — у Білому домі оприлюднили ключові положення

Міністр фінансів США Скотт Бессент і міністерка економіки України Юлія Свириденко з угодою про надра. Фото: Свириденко/Facebook

У Білому домі оприлюднили головні положення угоди про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами. Зокрема, Білий дім назвав цей документ історичним.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому.

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Зазначається, що від початку і до кінця ця угода є повністю заснованим на співпраці партнерством між країнами, від якого виграють як Сполучені Штати, так і Україна.

Отже, серед ключових положень угоди про надра між Україною та США, які оприлюднив Білий дім, наступні:

Економічна безпека — це національна безпека, і ця важлива гарантія запобігає потраплянню критично важливих ресурсів до чужих рук.

Жодна держава, компанія чи особа, яка фінансувала чи постачала російську військову машину, не зможе отримати вигоду від відбудови України, включаючи участь у проєктах, що підтримуються ресурсами Фонду.

"Важливо, що це партнерство надсилає Росії чіткий сигнал — Сполучені Штати мають свою частку в цій справі та віддані довгостроковому успіху України", — зазначається у заяві Білого дому.

Від початку й до кінця ця угода є повноцінним партнерством між країнами, від якого виграють як Сполучені Штати, так і Україна.

Фонд отримуватиме 50% роялті, ліцензійних платежів та інших подібних платежів від проєктів з видобутку природних ресурсів в Україні.

Гроші інвестуватимуть у нові проєкти в Україні, які принесуть довгострокові прибутки як американському, так і українському народам.

Партнерство контролюватиметься компанією з рівним представництвом трьох українських та трьох американських членів правління. Вони працюватимуть разом у межах спільного процесу прийняття рішень щодо розподілу ресурсів фонду, таких як інвестиції та розподіл.

Проєкти, пов'язані з природними ресурсами, включатимуть корисні копалини, вуглеводні та розвиток відповідної інфраструктури.

Партнерство також гарантує високий рівень прозорості та підзвітності, щоб народи України та Сполучених Штатів могли скористатися перевагами відбудови України.

Нагадаємо, що міністерка економіки України Юлія Свириденко разом з міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписали угоду про надра.

Своєю чергою, нардеп Дмитро Соломчук прокоментував умови угоди зі Сполученими Штатами Америки про корисні копалини й назвав переваги.