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У Білому домі оприлюднили ключові положення угоди про надра

1 травня 2025 22:03
Євтушенко Аліна - редактор
Угода про надра зі США — у Білому домі оприлюднили ключові положення
Міністр фінансів США Скотт Бессент і міністерка економіки України Юлія Свириденко з угодою про надра. Фото: Свириденко/Facebook
Євтушенко Аліна - редактор

У Білому домі оприлюднили головні положення угоди про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами. Зокрема, Білий дім назвав цей документ історичним.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому.

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Зазначається, що від початку і до кінця ця угода є повністю заснованим на співпраці партнерством між країнами, від якого виграють як Сполучені Штати, так і Україна.

Отже, серед ключових положень угоди про надра між Україною та США, які оприлюднив Білий дім, наступні:

  • Економічна безпека — це національна безпека, і ця важлива гарантія запобігає потраплянню критично важливих ресурсів до чужих рук.
  • Жодна держава, компанія чи особа, яка фінансувала чи постачала російську військову машину, не зможе отримати вигоду від відбудови України, включаючи участь у проєктах, що підтримуються ресурсами Фонду. 
  • "Важливо, що це партнерство надсилає Росії чіткий сигнал — Сполучені Штати мають свою частку в цій справі та віддані довгостроковому успіху України", — зазначається у заяві Білого дому.
  • Від початку й до кінця ця угода є повноцінним партнерством між країнами, від якого виграють як Сполучені Штати, так і Україна.
  • Фонд отримуватиме 50% роялті, ліцензійних платежів та інших подібних платежів від проєктів з видобутку природних ресурсів в Україні.
  • Гроші інвестуватимуть у нові проєкти в Україні, які принесуть довгострокові прибутки як американському, так і українському народам.
  • Партнерство контролюватиметься компанією з рівним представництвом трьох українських та трьох американських членів правління. Вони працюватимуть разом у межах спільного процесу прийняття рішень щодо розподілу ресурсів фонду, таких як інвестиції та розподіл.
  • Проєкти, пов'язані з природними ресурсами, включатимуть корисні копалини, вуглеводні та розвиток відповідної інфраструктури.
  • Партнерство також гарантує високий рівень прозорості та підзвітності, щоб народи України та Сполучених Штатів могли скористатися перевагами відбудови України.

Нагадаємо, що міністерка економіки України Юлія Свириденко разом з міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписали угоду про надра.

Своєю чергою, нардеп Дмитро Соломчук прокоментував умови угоди зі Сполученими Штатами Америки про корисні копалини й назвав переваги.

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