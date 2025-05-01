Угода про надра зі США — у Білому домі оприлюднили ключові положення

У Білому домі оприлюднили ключові положення угоди про надра
У Білому домі оприлюднили головні положення угоди про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами. Зокрема, Білий дім назвав цей документ історичним.
Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому.
Угода про надра зі США — ключові тези документа
Зазначається, що від початку і до кінця ця угода є повністю заснованим на співпраці партнерством між країнами, від якого виграють як Сполучені Штати, так і Україна.
Отже, серед ключових положень угоди про надра між Україною та США, які оприлюднив Білий дім, наступні:
- Економічна безпека — це національна безпека, і ця важлива гарантія запобігає потраплянню критично важливих ресурсів до чужих рук.
- Жодна держава, компанія чи особа, яка фінансувала чи постачала російську військову машину, не зможе отримати вигоду від відбудови України, включаючи участь у проєктах, що підтримуються ресурсами Фонду.
- "Важливо, що це партнерство надсилає Росії чіткий сигнал — Сполучені Штати мають свою частку в цій справі та віддані довгостроковому успіху України", — зазначається у заяві Білого дому.
- Від початку й до кінця ця угода є повноцінним партнерством між країнами, від якого виграють як Сполучені Штати, так і Україна.
- Фонд отримуватиме 50% роялті, ліцензійних платежів та інших подібних платежів від проєктів з видобутку природних ресурсів в Україні.
- Гроші інвестуватимуть у нові проєкти в Україні, які принесуть довгострокові прибутки як американському, так і українському народам.
- Партнерство контролюватиметься компанією з рівним представництвом трьох українських та трьох американських членів правління. Вони працюватимуть разом у межах спільного процесу прийняття рішень щодо розподілу ресурсів фонду, таких як інвестиції та розподіл.
- Проєкти, пов'язані з природними ресурсами, включатимуть корисні копалини, вуглеводні та розвиток відповідної інфраструктури.
- Партнерство також гарантує високий рівень прозорості та підзвітності, щоб народи України та Сполучених Штатів могли скористатися перевагами відбудови України.
Нагадаємо, що міністерка економіки України Юлія Свириденко разом з міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписали угоду про надра.
Своєю чергою, нардеп Дмитро Соломчук прокоментував умови угоди зі Сполученими Штатами Америки про корисні копалини й назвав переваги.
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