Деталі угоди з США про видобуток корисні копалини — що узгоджено між країнами

Міністр фінансів США Скотт Бессент і міністр економіки України Юлія Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

У Вашингтоні 30 квітня було підписано рамкову угоду між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, що охоплює співпрацю у сфері корисних копалин. Документ визначає основні політичні принципи партнерства двох держав у сфері розробки надр, торгівлі мінералами та надання допомоги, включно з військовою підтримкою.

Деталі щодо тексту угоди опублікувала міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Документ чітко фіксує, що Україна зберігає повну власність над своїми ресурсами. Держава самостійно визначатиме, де і які надра розробляти. При цьому Фонд формуватиметься на рівних засадах — 50 на 50, а його управління здійснюватиметься спільно. Жодна зі сторін не матиме домінуючого голосу.

Угода не створює жодних боргових зобов'язань для України, не зачіпає державні компанії, як-от Укрнафта чи Енергоатом і не змінює принципів приватизації. Також вона не суперечить ані Конституції України, ані євроінтеграційному курсу.

"Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України. Важливо, що угода стане сигналом і для інших світових гравців, що з Україною надійно співпрацювати довгостроково – на десятиліття", — пояснила Свириденко.

Джерелом наповнення Фонду стануть лише доходи від нових ліцензій на видобуток копалин, виданих після набуття чинності угодою. Ідеться про 50% бюджетних надходжень від ренти за нові родовища. Доходи з чинних об'єктів не включаються до фонду.

Які копалини будуть видобувати в Україні

Угода також передбачає фінансування проєктів у галузі видобутку 57 стратегічно важливих копалин. До цього переліку входять: алюміній, сурма, миш'як, барит, берилій, вісмут, церій, цезій, хром, кобальт, мідь, диспрозій, ербій, європій, фтор, плавиковий шпат, гадоліній, галій, германій, золото, графіт, гафній, гольмій, індій, іридій, лантан, літій, лютецій, магній, марганець, неодим, нікель, ніобій, паладій, платина, калій, празеодима, родій, рубідій, рутеній, самарій, скандій, тантал, телур, тербій, тулій, олово, титан, вольфрам, уран, ванадій, ітербій, ітрій, цинк, цирконій, нафта, природний газ.

Текст угоди

Текст угоди

Текст угоди

Текст угоди

Текст угоди

Текст угоди

Текст угоди

Текст угоди 1 / 8















Американська допомога — інвестиційний внесок

Внеском США у Фонд можуть бути не тільки фінанси, а й нові партії військової допомоги — системи ППО, озброєння, боєприпаси, технології, навчання. Кожен такий пакет оцінюється і збільшує капітал американської сторони у Фонді.

Також США через агентство DFC сприятимуть залученню інвестицій і технологій не тільки зі своєї території, а й з ЄС та інших держав, що підтримують Україну. Передбачається, що прибутки Фонду у перші 10 років не розподілятимуться, а інвестуватимуться в нові українські проєкти.

"Далі Фонд інвестує у проєкти із видобутку корисних копалин та нафти і газу, а також в супутню інфраструктуру чи переробку. Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти, Україна і США визначатимуть спільно. Важливо, що Фонд може інвестувати виключно в Україну.

Ми очікуємо, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну — у нові проєкти чи відбудову. Ці умови будуть обговорюватися додатково", — пояснила Свириденко.

Інвестування можливе винятково на українській території. Напрями фінансування — видобуток, переробка, розвиток інфраструктури. Конкретні проєкти затверджуватимуться спільно Україною та США.

Угоду вже погоджено з юридичної точки зору — вона не підпорядковує Україну американській правовій системі. Усі спірні моменти вирішуватимуться на умовах консультацій.

"Ми сформували версію угоди, що передбачає взаємовигідні умови для обох держав. Це Угода в якій США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру в Україні і визнають вклад, який Україна зробила у глобальну безпеку, відмовившись від ядерного арсеналу. Угода в якій США відзначають свою відданість питанням української безпеки, відновлення і реконструкції", — підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо позитивно висловився про підписання угоди щодо видобутку копалин.

А Дональд Трамп відповів, скільки США можуть заробити на угоді з Україною.