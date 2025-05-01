Рубіо заявив, що угода про надра є кроком до припинення війни в Україні

Угода щодо надр є кроком до припинення війни, заявив Рубіо
Цієї ночі Україна і США підписали угоду про надра. За словами держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо, цей документ є кроком до припинення війни.
Про це він написав у соцмережі Х.
Що сказав Рубіо про угоду
"Завдяки керівництву Дональда Трампа, сьогодні США та Україна підписали Угоду про інвестиційний фонд реконструкції, що стало важливою віхою на шляху до нашого спільного процвітання і важливим кроком на шляху до припинення цієї війни", — йдеться в публікації.
Нагадаємо, що підписана угода є вигідною для обох країн. Детальніше про те, що вона передбачає і як працюватиме — читайте за цим посиланням.
У Міністерстві фінансів США підтвердили підписання та зазначили, що документ передбачає співпрацю між країнами, а також інвестиції у відновлення України.
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