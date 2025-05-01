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Угода щодо надр є кроком до припинення війни, заявив Рубіо

1 травня 2025 05:38
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Рубіо заявив, що угода про надра є кроком до припинення війни в Україні
Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Цієї ночі Україна і США підписали угоду про надра. За словами держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо, цей документ є кроком до припинення війни.

Про це він написав у соцмережі Х.

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Що сказав Рубіо про угоду

"Завдяки керівництву Дональда Трампа, сьогодні США та Україна підписали Угоду про інвестиційний фонд реконструкції, що стало важливою віхою на шляху до нашого спільного процвітання і важливим кроком на шляху до припинення цієї війни", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, що підписана угода є вигідною для обох країн. Детальніше про те, що вона передбачає і як працюватиме — читайте за цим посиланням.

У Міністерстві фінансів США підтвердили підписання та зазначили, що документ передбачає співпрацю між країнами, а також інвестиції у відновлення України.

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