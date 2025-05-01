Рубио заявил, что сделка о недрах является шагом к прекращению войны в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Этой ночью Украина и США подписали сделку о недрах. По словам госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио, этот документ является шагом к прекращению войны.

Об этом он написал в соцсети Х.

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Что сказал Рубио о сделке

"Благодаря руководству Дональда Трампа, сегодня США и Украина подписали Соглашение об инвестиционном фонде реконструкции, что стало важной вехой на пути к нашему общему процветанию и важным шагом на пути к прекращению этой войны", — говорится в публикации.

Напомним, что подписанная сделка является выгодной для обоих стран. Подробнее о том, что она предусматривает и как будет работать — читайте по этой ссылке.

В Министерстве финансов США подтвердили подписание и отметили, что документ предусматривает сотрудничество между странами, а также инвестиции в восстановлении Украины.