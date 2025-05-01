Мінфін США підтвердив підписання угоди щодо копалин з Україною

Підписання угоди щодо корисних копалин. Фото: Юлія Свириденко/Facebook

Інформацію про підписання угоди з Україною щодо корисних копалин підтвердив Мінфін США. Домовленість передбачає співпрацю України та США, а також інвестування у відновлення України.

Про це йдеться у пресрелізі відомства.

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Коментар Мінфіну США щодо підписання угоди

Міністр фінансів Скотт Бессент зазначив, що партнерство української й американської сторін демонструє прагнення обох держав до миру та процвітання в Україні.

"Адміністрація Трампа віддана мирному процесу, в центрі якого вільна, суверенна та процвітаюча Україна в довгостроковій перспективі", — заявив очільник фінансового відомства.

Також він наголосив, що жодна держава чи людина, яка допомагала Росії вести війну, надаючи фінанси або техніки, не зможе отримати вигоду від відбудови України.

Нагадаємо, 1 травня Україна та США уклали угоду про надра. Її підписали міністр економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент.

Також ми повідомляли, що 30 квітня уряд ухвалив рішення про створення Інвестиційного фонду відбудови. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, за якими принципами цей фонд працюватиме.